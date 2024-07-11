https://uz.sputniknews.ru/20240711/usa-zelenskyy--svr-44769444.html
Какую судьбу США уготовили Зеленскому — СВР РФ
Какую судьбу США уготовили Зеленскому — СВР РФ
Sputnik Узбекистан
США и Запад пока оставляют Зеленского на месте "до поры до времени", но одновременно налаживают контакты с потенциальными кандидатами на пост президента Украины
2024-07-11T18:45+0500
2024-07-11T18:45+0500
2024-07-11T18:45+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
украина
владимир зеленский
сша
запад
служба внешней разведки россии
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ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Вашингтоне ищут Владимиру Зеленскому замену, говорится в рассекреченных документах Службы внешней разведки России. Как указано в шифрограмме, на Западе крайне обеспокоены тем, что жители Украины не довольны затянувшимся конфликтом с Россией и все меньше доверяют нынешней власти — рейтинг Зеленского упал до 17%, а свыше 90% населения и вовсе хотят покинуть страну. Несмотря на то, что президентский срок Зеленского истек еще в мае этого года, США и коллективный Запад пока решили оставить его на посту и просят оппонентов Зеленского на Украине проявлять сдержанность "до поры до времени". Причина такого решения — схемы финансирования войны, которые приносят огромные доходы киевскому режиму и западным сателлитам, завязаны на правительстве Зеленского. На "перестройку" этих схем уйдет время, но США все же подумывают над новой кандидатурой в украинские президенты. Поддержать обстановку в стране в случае ухудшения ситуации на фронте смогут также бывший украинский лидер Пётр Порошенко и мэр Киева Владимир Кличко, уверены в Вашингтоне. Главное, как считают Соединенные Штаты, не допустить критического разочарования в прозападной политике у украинцев.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20240710/polsha-namerena-sozdat-bespoletnuyu-zonu-nad-lvovom-44744203.html
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украина президент зеленский свр
украина президент зеленский свр
Какую судьбу США уготовили Зеленскому — СВР РФ
США и Запад пока оставляют Зеленского на месте, но одновременно налаживают контакты с потенциальными кандидатами на пост президента Украины.
ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В Вашингтоне ищут Владимиру Зеленскому замену, говорится в рассекреченных документах Службы внешней разведки России.
Как указано в шифрограмме, на Западе крайне обеспокоены тем, что жители Украины не довольны затянувшимся конфликтом с Россией и все меньше доверяют нынешней власти — рейтинг Зеленского упал до 17%, а свыше 90% населения и вовсе хотят покинуть страну.
Несмотря на то, что президентский срок Зеленского истек еще в мае этого года, США и коллективный Запад пока решили оставить его на посту и просят оппонентов Зеленского на Украине проявлять сдержанность "до поры до времени".
Причина такого решения — схемы финансирования войны, которые приносят огромные доходы киевскому режиму и западным сателлитам, завязаны на правительстве Зеленского.
На "перестройку" этих схем уйдет время, но США все же подумывают над новой кандидатурой в украинские президенты.
"Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым", — говорится в документах.
Поддержать обстановку в стране в случае ухудшения ситуации на фронте смогут также бывший украинский лидер Пётр Порошенко и мэр Киева Владимир Кличко, уверены в Вашингтоне.
"Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них", — написано в шифрограмме.
Главное, как считают Соединенные Штаты, не допустить критического разочарования в прозападной политике у украинцев.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.