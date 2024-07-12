https://uz.sputniknews.ru/20240712/eaeu-may-2024-bezrabotitsa-sokrascheniye-44781162.html

Насколько сократилась безработица в ЕАЭС

Насколько сократилась безработица в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в государствах – членах ЕАЭС на конец мая 2024 года составила 0,9% численности рабочей силы.

2024-07-12T16:27+0500

2024-07-12T16:27+0500

2024-07-12T16:27+0500

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безработица

сокращение

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ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения стран Евразийского экономического союза, на конец мая 2024 года составила 813,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.В соответствии с методологией Международной организации труда, уровень безработицы в ЕАЭС в I квартале 2024 года составил, по оценке ЕЭК, 3,2% численности рабочей силы, в том числе в Армении – 15,5%, Беларуси – 3,3%, Казахстане – 4,7%, Кыргызстане – 4,9% (2022 год), России – 2,8%, добавили в пресс-службе.

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