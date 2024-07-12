https://uz.sputniknews.ru/20240712/eaeu-may-2024-bezrabotitsa-sokrascheniye-44781162.html
Насколько сократилась безработица в ЕАЭС
Насколько сократилась безработица в ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в государствах – членах ЕАЭС на конец мая 2024 года составила 0,9% численности рабочей силы.
2024-07-12T16:27+0500
2024-07-12T16:27+0500
2024-07-12T16:27+0500
еаэс
еэк
безработица
сокращение
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1a/15061283_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_c793a332a44e2403d0404711234ed28f.jpg
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения стран Евразийского экономического союза, на конец мая 2024 года составила 813,8 тыс. человек, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.В соответствии с методологией Международной организации труда, уровень безработицы в ЕАЭС в I квартале 2024 года составил, по оценке ЕЭК, 3,2% численности рабочей силы, в том числе в Армении – 15,5%, Беларуси – 3,3%, Казахстане – 4,7%, Кыргызстане – 4,9% (2022 год), России – 2,8%, добавили в пресс-службе.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/1a/15061283_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0241f200f7e1565a1b38f9ce3abc975a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс безработица сокращение
еаэс безработица сокращение
Насколько сократилась безработица в ЕАЭС
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, в государствах-членах ЕАЭС на конец мая 2024 года составила 0,9% численности рабочей силы.
ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik.
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения стран Евразийского экономического союза, на конец мая 2024 года составила 813,8 тыс. человек, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
"По сравнению с аналогичной датой 2023 года численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, по ЕАЭС сократилась на 13,8%", — говорится в сообщении.
В соответствии с методологией Международной организации труда, уровень безработицы в ЕАЭС в I квартале 2024 года составил, по оценке ЕЭК, 3,2% численности рабочей силы, в том числе в Армении – 15,5%, Беларуси – 3,3%, Казахстане – 4,7%, Кыргызстане – 4,9% (2022 год), России – 2,8%, добавили в пресс-службе.