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Узбекистан является участником очень многих элементов ЕАЭС — Притчин
Узбекистан является участником очень многих элементов ЕАЭС — Притчин
Sputnik Узбекистан
Но, по словам эксперта, статус наблюдателя, в котором находится республика, — это все-таки не полноценное членство в Союзе.
2024-07-12T14:20+0500
2024-07-12T14:36+0500
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Узбекистан является участником очень многих элементов ЕАЭС, указал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин.Об этом эксперт сообщил в ходе видеомоста на тему интеграции стран Центральной Азии в ЕАЭС, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По словам Притчина, подписаны соглашения по зоне свободной торговли, по беспошлинному обмену товарами по ряду позиций.Вместе с тем, по словам эксперта, статус наблюдателя — это все-таки не полноценное членство в Союзе. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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Узбекистан является участником очень многих элементов ЕАЭС — Притчин

14:20 12.07.2024 (обновлено: 14:36 12.07.2024)
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Однако, по словам эксперта, статус наблюдателя, в котором находится республика, — это все-таки не полноценное членство в Союзе.
Узбекистан является участником очень многих элементов ЕАЭС, указал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин.
Об этом эксперт сообщил в ходе видеомоста на тему интеграции стран Центральной Азии в ЕАЭС, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
"У нас внешняя граница участника экономической интеграции в Евразийской. Это граница всего ЕАЭС. И Узбекистан здесь тоже не является страной далекой, она является наблюдателем и участником очень многих элементов нашей интеграции", — сказал он.
По словам Притчина, подписаны соглашения по зоне свободной торговли, по беспошлинному обмену товарами по ряду позиций.
Вместе с тем, по словам эксперта, статус наблюдателя — это все-таки не полноценное членство в Союзе.

"То есть, если посмотреть, например, на то, в каком статусе находятся граждане Кыргызстана, которые работают в России как трудовые мигранты и граждане Узбекистана, они находятся несколько в разных позициях, потому что граждане Кыргызстана — это граждане государства члена ЕАЭС. Соответственно, они не платят дополнительно и никакие пошлины, никаких дополнительных платежей, в отличие от граждан Узбекистана, потому что Узбекистан не является полноценным участником", — пояснил он.

Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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