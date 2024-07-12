https://uz.sputniknews.ru/20240712/eaeu-uzbekistan-ekspert-mneniye-44781367.html

Узбекистан является участником очень многих элементов ЕАЭС — Притчин

Узбекистан является участником очень многих элементов ЕАЭС — Притчин

Sputnik Узбекистан

Но, по словам эксперта, статус наблюдателя, в котором находится республика, — это все-таки не полноценное членство в Союзе.

2024-07-12T14:20+0500

2024-07-12T14:20+0500

2024-07-12T14:36+0500

видео

эксклюзив

sputnik

узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0c/44776999_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_16803c95786dfb02327ae79779b3517e.jpg

Узбекистан является участником очень многих элементов ЕАЭС, указал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин.Об этом эксперт сообщил в ходе видеомоста на тему интеграции стран Центральной Азии в ЕАЭС, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По словам Притчина, подписаны соглашения по зоне свободной торговли, по беспошлинному обмену товарами по ряду позиций.Вместе с тем, по словам эксперта, статус наблюдателя — это все-таки не полноценное членство в Союзе. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан еаэс роль