https://uz.sputniknews.ru/20240712/uzbekistan-reyting-ekologichnost-goroda-44777552.html

В Узбекистане появился свой рейтинг экологичности — какие города в тройке самых чистых

В Узбекистане появился свой рейтинг экологичности — какие города в тройке самых чистых

Sputnik Узбекистан

Экологические показатели должны стать ключевыми данными эффективности и основными критериями в оценке развития городов.

2024-07-12T11:05+0500

2024-07-12T11:05+0500

2024-07-12T12:32+0500

эксклюзив

узбекистан

рейтинг

экология

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0c/44777201_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_6a9cea4ecc22ab68db3040c00a663b83.jpg

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. В Узбекистане создали рейтинг экологичности городов под названием Uzbekistan's Green Cities Rating. Он охватывает 14 административных центров республики и будет ежегодно обновляться на основе выполнения экологических мастер-планов (ЭМП). Презентация рейтинга прошла в ходе пресс- конференции Национального центра по изменению климата при Минэкологии. На данный момент самыми экологичными городами признали Наманган (62.29 балла), Самарканд (61.13 балла) и Навои (59.50 баллов). Наманган занял первое место, Самарканд лидирует по количеству зеленых насаждений на душу населения, а в Навои самый низкий объем потребляемой электроэнергии на одного жителя. Наиболее загрязненными оказались Нурафшан, Гулистан и Ташкент. Кроме того, для каждого города разработали экологические паспорта, включающие показатели качества воздуха, землепользования, водопотребления, транспорта, энергетики, отходов и санитарии. Города оценивают по общему рейтингу и по отдельным категориям. В частности, Национальный центр по изменению климата при Минэкологии разработал первые экологические мастер-планы для Бухары и Самарканда. Эти документы станут руководством для городских администраций в деле улучшения инфраструктуры, территориального планирования, повышения энергоэффективности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. Экологические мастер-планы и паспорта постепенно разработают для каждого района республики. Узнать рейтинг города, ознакомиться с экологическими паспортами и мастер-планами, а также получить актуальную информацию о мерах по улучшению экологической устойчивости можно на онлайн платформе https://greencities.uz.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

узбекистан города чистота экологические паспорта