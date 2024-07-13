https://uz.sputniknews.ru/20240713/dollar-privlekatelnost-mirovaya-valyuta-smi-44793348.html

Доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты – пишут СМИ

Доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты – пишут СМИ

Sputnik Узбекистан

Крупные страны-держатели резервов находятся в замешательстве из-за исключительных мер США и их союзников против России. 13.07.2024, Sputnik Узбекистан

2024-07-13T13:17+0500

2024-07-13T13:17+0500

2024-07-13T13:17+0500

доллары

валюта

санкции

сша

россия

брикс

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Доллар стал менее привлекательным в качестве мировой валюты, к этому привели антироссийские санкции, передает издание Asia Times со ссылкой на прогноз министра финансов США Джанет Йеллен, сообщает РИА Новости. Она также признала, что хотя Глобальный Юг не может полностью отказаться от использования доллара, большая его часть уже не желает работать с ним. Причиной этому в определенной степени является проводимая БРИКС политика по ослаблению американской валюты, добавила министр. По мнению автора статьи, решение команды главы Белого дома Джо Байдена заморозить часть российских валютных резервов стало сродни пересечению красной линии для многих крупных инвесторов. Сложившаяся на сегодняшний день ситуация говорит о том, что Йеллен не без причины боялась дедолларизации - процесс уже запущен, заключает Asia Times. Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин заявил, что в случае краха доллара и международной валютной системы БРИКС может предложить альтернативу, включая настоящую валюту с обеспечением биржевыми товарами.

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доллары, валюта, санкции, сша, россия, брикс