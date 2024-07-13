https://uz.sputniknews.ru/20240713/konferentsiya-shos-sng-sentyabr-tashkent-44790158.html
Антитеррористические конференции ШОС и СНГ пройдут в сентябре в Ташкенте
Антитеррористические конференции ШОС и СНГ пройдут в сентябре в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В них примут участие представители и эксперты национальных, региональных и международных структур, научно-исследовательских институтов, вовлеченных в процесс противодействия терроризму и экстремизму
2024-07-13T09:48+0500
2024-07-13T09:48+0500
2024-07-13T09:48+0500
узбекистан
ташкент
конференция
шос
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ратс шос
борьба с терроризмом
борьба с экстремизмом
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Антитеррористические конференции ШОС и СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября, сообщается на сайте Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС). Антитеррористическая конференция ШОС является ежегодным мероприятием, проводится с 2013 года. Она начиналась в форме "круглого стола" с участием исследователей из государств-членов и государств-наблюдателей ШОС. С тех пор число участников выросло до 200, докладчиков - свыше 50. Среди участников, помимо государств-членов и государств-наблюдателей ШОС, партнеры по диалогу ШОС, международные и региональные организации, а также научные, исследовательские, информационные и аналитические институты, которые вовлечены в процесс противодействия терроризму и экстремизму. К прошлым конференциям привлекали в том числе руководителей структур ООН, ОБСЕ, АТЦ СНГ, ОДКБ, Интерпола и др. Цель предстоящих мероприятий:
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антитеррористические конференции шос снг участие представители эксперты национальный региональный международный структура наука исследование институт процесс противодействие терроризм экстремизм
антитеррористические конференции шос снг участие представители эксперты национальный региональный международный структура наука исследование институт процесс противодействие терроризм экстремизм
Антитеррористические конференции ШОС и СНГ пройдут в сентябре в Ташкенте
Участники – представители и эксперты национальных, региональных и международных структур, научно-исследовательских институтов, вовлеченных в процесс противодействия терроризму и экстремизму.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Антитеррористические конференции ШОС и СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября, сообщается на сайте
Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС).
"В целях дальнейшего укрепления международного сотрудничества Советом РАТС принято решение о проведении Десятой международной научно-практической конференции одновременно на одной площадке со Второй международной конференцией Антитеррористического центра государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.
Антитеррористическая конференция ШОС является ежегодным мероприятием, проводится с 2013 года. Она начиналась в форме "круглого стола" с участием исследователей из государств-членов и государств-наблюдателей ШОС. С тех пор число участников выросло до 200, докладчиков - свыше 50.
Среди участников, помимо государств-членов и государств-наблюдателей ШОС, партнеры по диалогу ШОС, международные и региональные организации, а также научные, исследовательские, информационные и аналитические институты, которые вовлечены в процесс противодействия терроризму и экстремизму.
К прошлым конференциям привлекали в том числе руководителей структур ООН, ОБСЕ, АТЦ СНГ, ОДКБ, Интерпола и др.
Цель предстоящих мероприятий:
обмен передовым опытом организации и практиками противодействия терроризму и экстремизму;
формирование единого понимания и подходов участников к новым вызовам и угрозам безопасности;
выработка мер по совершенствованию международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом.