https://uz.sputniknews.ru/20240713/konferentsiya-shos-sng-sentyabr-tashkent-44790158.html

Антитеррористические конференции ШОС и СНГ пройдут в сентябре в Ташкенте

Антитеррористические конференции ШОС и СНГ пройдут в сентябре в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

В них примут участие представители и эксперты национальных, региональных и международных структур, научно-исследовательских институтов, вовлеченных в процесс противодействия терроризму и экстремизму

2024-07-13T09:48+0500

2024-07-13T09:48+0500

2024-07-13T09:48+0500

узбекистан

ташкент

конференция

шос

снг

ратс шос

борьба с терроризмом

борьба с экстремизмом

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Антитеррористические конференции ШОС и СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября, сообщается на сайте Региональной антитеррористической структуры ШОС (РАТС ШОС). Антитеррористическая конференция ШОС является ежегодным мероприятием, проводится с 2013 года. Она начиналась в форме "круглого стола" с участием исследователей из государств-членов и государств-наблюдателей ШОС. С тех пор число участников выросло до 200, докладчиков - свыше 50. Среди участников, помимо государств-членов и государств-наблюдателей ШОС, партнеры по диалогу ШОС, международные и региональные организации, а также научные, исследовательские, информационные и аналитические институты, которые вовлечены в процесс противодействия терроризму и экстремизму. К прошлым конференциям привлекали в том числе руководителей структур ООН, ОБСЕ, АТЦ СНГ, ОДКБ, Интерпола и др. Цель предстоящих мероприятий:

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