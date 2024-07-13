https://uz.sputniknews.ru/20240713/resheniye-uzbekistan-yeaes-strategiya-ekspert-44792791.html
Решение Узбекистана двигаться в сторону ЕАЭС стратегическое — эксперт
Решение Узбекистана двигаться в сторону ЕАЭС стратегическое — эксперт
Sputnik Узбекистан
Такое мнение высказал директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Ташкент—Бишкек, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан
2024-07-13T18:01+0500
2024-07-13T18:01+0500
2024-07-13T18:01+0500
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Он был посвящен стратегии и перспективам экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС.По оценке эксперта, необходимо, в частности, решить вопросы синхронизации процедур фитосанитарного контроля для плодоовощной продукции из Узбекистана. Эксперт напомнил, что из тройки главных внешнеторговых партнеров Узбекистана две страны - Россия и Казахстан являются членами ЕАЭС. "А значит наше вступление в ЕАЭС – это объективный процесс и он будет закончен", - добавил Эргашев.
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решение узбекистан движение еаэс стратегия мнение директор центр исследовательских инициатив ma'no бахтиёр эргашев видеомост ташкент бишкек пресс центр sputnik узбекистан
решение узбекистан движение еаэс стратегия мнение директор центр исследовательских инициатив ma'no бахтиёр эргашев видеомост ташкент бишкек пресс центр sputnik узбекистан
Решение Узбекистана двигаться в сторону ЕАЭС стратегическое — эксперт
Эксклюзив
Такое мнение высказал директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Ташкент—Бишкек, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Он был посвящен стратегии и перспективам экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС.
"Движение Узбекистана в сторону ЕАЭС это не какое-то субъективное, временное, ситуативное решение. Это решение, которое было принято, оно является стратегическим. Сейчас весь вопрос заключается в динамике этого процесса", — сказал Бахтиёр Эргашев.
По оценке эксперта, необходимо, в частности, решить вопросы синхронизации процедур фитосанитарного контроля для плодоовощной продукции из Узбекистана.
"За последние три-четыре года сделаны серьезные шаги, но пока этого недостаточно. И это тоже надо решать, но решать на берегу, как говорится, а не потом, когда уже может быть будет членство", - считает Эргашев.
Эксперт напомнил, что из тройки главных внешнеторговых партнеров Узбекистана две страны - Россия и Казахстан являются членами ЕАЭС.
"А значит наше вступление в ЕАЭС – это объективный процесс и он будет закончен", - добавил Эргашев.