https://uz.sputniknews.ru/20240713/resheniye-uzbekistan-yeaes-strategiya-ekspert-44792791.html

Решение Узбекистана двигаться в сторону ЕАЭС стратегическое — эксперт

Решение Узбекистана двигаться в сторону ЕАЭС стратегическое — эксперт

Sputnik Узбекистан

Такое мнение высказал директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Ташкент—Бишкек, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан

2024-07-13T18:01+0500

2024-07-13T18:01+0500

2024-07-13T18:01+0500

еаэс и узбекистан

пресс-центр

узбекистан

еаэс

видео

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Он был посвящен стратегии и перспективам экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС.По оценке эксперта, необходимо, в частности, решить вопросы синхронизации процедур фитосанитарного контроля для плодоовощной продукции из Узбекистана. Эксперт напомнил, что из тройки главных внешнеторговых партнеров Узбекистана две страны - Россия и Казахстан являются членами ЕАЭС. "А значит наше вступление в ЕАЭС – это объективный процесс и он будет закончен", - добавил Эргашев.

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