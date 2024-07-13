https://uz.sputniknews.ru/20240713/rossiya-aviakompaniya-zapusk-reys-kazan-tashkent-44793657.html

Российская авиакомпания запустит рейсы из Казани в Ташкент

Российская авиакомпания запустит рейсы из Казани в Ташкент

Sputnik Узбекистан

Время в полете составит чуть более 3 часов

2024-07-13T14:20+0500

2024-07-13T14:20+0500

2024-07-13T14:20+0500

узбекистан

россия

казань

ташкент

самолет

рейс

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Авиакомпания ЮВТ Аэро соединит столицу Татарстана Казань с Ташкентом. К выполнению регулярных пассажирских рейсов авиаперевозчик приступит с 4 августа, сообщает Uzbekistan airports. ЮВТ Аэро уже выполняет рейсы в Узбекистан – с сентября 2023 года авиакомпания запустила регулярные самолеты из Казани в Самарканд, полеты осуществляются раз в неделю по субботам. ЮВТ Аэро — российская региональная авиакомпания, созданная в 2015 году со штаб-квартирой в Бугульме. Выполняет регулярные пассажирские авиарейсы из городов Татарстана. Базируется в аэропортах Казани и Бугульмы.

узбекистан

россия

казань

ташкент

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