https://uz.sputniknews.ru/20240713/rossiya-aviakompaniya-zapusk-reys-kazan-tashkent-44793657.html
Российская авиакомпания запустит рейсы из Казани в Ташкент
Российская авиакомпания запустит рейсы из Казани в Ташкент
Sputnik Узбекистан
Время в полете составит чуть более 3 часов
2024-07-13T14:20+0500
2024-07-13T14:20+0500
2024-07-13T14:20+0500
узбекистан
россия
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ташкент
самолет
рейс
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Авиакомпания ЮВТ Аэро соединит столицу Татарстана Казань с Ташкентом. К выполнению регулярных пассажирских рейсов авиаперевозчик приступит с 4 августа, сообщает Uzbekistan airports. ЮВТ Аэро уже выполняет рейсы в Узбекистан – с сентября 2023 года авиакомпания запустила регулярные самолеты из Казани в Самарканд, полеты осуществляются раз в неделю по субботам. ЮВТ Аэро — российская региональная авиакомпания, созданная в 2015 году со штаб-квартирой в Бугульме. Выполняет регулярные пассажирские авиарейсы из городов Татарстана. Базируется в аэропортах Казани и Бугульмы.
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россия авиакомпания запуск рейс казань ташкент время полет 3 часа
россия авиакомпания запуск рейс казань ташкент время полет 3 часа
Российская авиакомпания запустит рейсы из Казани в Ташкент
Время в полете составит чуть более 3 часов.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik.
Авиакомпания ЮВТ Аэро соединит столицу Татарстана Казань с Ташкентом. К выполнению регулярных пассажирских рейсов авиаперевозчик приступит с 4 августа, сообщает Uzbekistan airports
.
"Полеты будут выполняться раз в неделю по воскресеньям на 50-местных реактивных самолетах Bombardier CRJ-200", – говорится в сообщении.
ЮВТ Аэро уже выполняет рейсы в Узбекистан – с сентября 2023 года авиакомпания запустила регулярные самолеты из Казани в Самарканд, полеты осуществляются раз в неделю по субботам.
ЮВТ Аэро — российская региональная авиакомпания, созданная в 2015 году со штаб-квартирой в Бугульме. Выполняет регулярные пассажирские авиарейсы из городов Татарстана. Базируется в аэропортах Казани и Бугульмы.