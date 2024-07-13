https://uz.sputniknews.ru/20240713/tantsor-uzbekistan-pobeda-festival-kyrgyzstan-44793148.html

Танцоры из Узбекистана победили на международном фестивале в Кыргызстане

Танцоры из Узбекистана победили на международном фестивале в Кыргызстане

Sputnik Узбекистан

В фестивале приняли участие танцевальные коллективы из Узбекистана, Турции, Казахстана и Кыргызстана

2024-07-13T12:41+0500

2024-07-13T12:41+0500

2024-07-13T15:27+0500

узбекистан

кыргызстан

ош

фестиваль

танцы

танцевальный турнир

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Танцоры из Узбекистана победили на II Международном фестивале дружбы "Искусство танца – 2024" в кыргызском Оше, сообщает ИА "Дунё". В рамках мероприятия на улицах города были организованы танцевальные шествия и международная выставка-ярмарка ремесленников. Концертные программы участники представили в различных городских зонах отдыха. Церемония награждения участников фестиваля прошла в парке культуры и отдыха имени Т.Сатылганова. Творческий коллектив Андижанского областного отделения Государственной филармонии Узбекистана занял 1-е место, танцевальные коллективы Казахстана и Кыргызстана – 2-е место, Турции – 3-е место. Абсолютным победителем конкурса и обладателем Гран-при стал танцевальный коллектив "Орол йигитлари" Каракалпакского филиала Государственной филармонии Узбекистана.

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