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https://uz.sputniknews.ru/20240713/tantsor-uzbekistan-pobeda-festival-kyrgyzstan-44793148.html
Танцоры из Узбекистана победили на международном фестивале в Кыргызстане
Танцоры из Узбекистана победили на международном фестивале в Кыргызстане
Sputnik Узбекистан
В фестивале приняли участие танцевальные коллективы из Узбекистана, Турции, Казахстана и Кыргызстана
2024-07-13T12:41+0500
2024-07-13T15:27+0500
узбекистан
кыргызстан
ош
фестиваль
танцы
танцевальный турнир
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Танцоры из Узбекистана победили на II Международном фестивале дружбы "Искусство танца – 2024" в кыргызском Оше, сообщает ИА "Дунё". В рамках мероприятия на улицах города были организованы танцевальные шествия и международная выставка-ярмарка ремесленников. Концертные программы участники представили в различных городских зонах отдыха. Церемония награждения участников фестиваля прошла в парке культуры и отдыха имени Т.Сатылганова. Творческий коллектив Андижанского областного отделения Государственной филармонии Узбекистана занял 1-е место, танцевальные коллективы Казахстана и Кыргызстана – 2-е место, Турции – 3-е место. Абсолютным победителем конкурса и обладателем Гран-при стал танцевальный коллектив "Орол йигитлари" Каракалпакского филиала Государственной филармонии Узбекистана.
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танцоры узбекистан победа международный фестиваль кыргызстан участие танцевальный коллектив турция казахстан кыргызстан
танцоры узбекистан победа международный фестиваль кыргызстан участие танцевальный коллектив турция казахстан кыргызстан

Танцоры из Узбекистана победили на международном фестивале в Кыргызстане

12:41 13.07.2024 (обновлено: 15:27 13.07.2024)
© ИА "Дунё"Танцевальный фестиваль "Искусство танцев-2024"
Танцевальный фестиваль Искусство танцев-2024 - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2024
© ИА "Дунё"
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В фестивале приняли участие танцевальные коллективы из Узбекистана, Турции, Казахстана и Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Танцоры из Узбекистана победили на II Международном фестивале дружбы "Искусство танца – 2024" в кыргызском Оше, сообщает ИА "Дунё".
В рамках мероприятия на улицах города были организованы танцевальные шествия и международная выставка-ярмарка ремесленников. Концертные программы участники представили в различных городских зонах отдыха.
Церемония награждения участников фестиваля прошла в парке культуры и отдыха имени Т.Сатылганова.
Творческий коллектив Андижанского областного отделения Государственной филармонии Узбекистана занял 1-е место, танцевальные коллективы Казахстана и Кыргызстана – 2-е место, Турции – 3-е место.
Абсолютным победителем конкурса и обладателем Гран-при стал танцевальный коллектив "Орол йигитлари" Каракалпакского филиала Государственной филармонии Узбекистана.
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