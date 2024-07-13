Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
© Sputnik/Рамиз БахтияровУлица Тараса Шевченко в Ташкенте
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Подписаться
В субботу хоким Мирабадского района Анвар Сайфутдинов встретился с предпринимателями, работающими на этой улице.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Улицу Тараса Шевченко в центре Ташкента сделают гастрономической, сообщает пресс-служба районного хокимията.
В начале встречи хоким сообщил, что круглосуточную гастрономическую улицу решили организовать для создания привлекательной и активной туристической среды.
© пресс-служба хокимията Мирабадского районаХоким Мирабадского района Анвар Сайфутдинов встретился с предпринимателями, работающими на улице Тараса Шевченко
Хоким Мирабадского района Анвар Сайфутдинов встретился с предпринимателями, работающими на улице Тараса Шевченко
"Запуск этой туристической улицы увеличит доходы предпринимателей. Предприниматели ознакомились с проектом и получили ответы на все интересующие их вопросы", – говорится в сообщении.
© пресс-служба хокимията Мирабадского районаПредприниматели ознакомились с проектом по созданию гастрономической улицы
Предприниматели ознакомились с проектом по созданию гастрономической улицы
В ходе строительных работ планируется установка опор освещения, скамеек и урн для мусора, посадка деревьев, организация оросительных систем, музыкальной системы, создание фотозон, тротуаров, велодорожек.
Также предполагается установка детской игровой площадки и выставочной сцены.
© пресс-служба хокимията Мирабадского районаУлицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
© пресс-служба хокимията Мирабадского районаУлицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
© пресс-служба хокимията Мирабадского районаУлицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
Строительные работы начнут 15 июля.