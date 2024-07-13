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https://uz.sputniknews.ru/20240713/ulitsa-taras-shevchenko-tashkent-gastronomicheskiy-turizm-44795323.html
Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
Sputnik Узбекистан
В субботу хоким Мирабадского района Анвар Сайфутдинов встретился с предпринимателями, работающими на этой улице. 13.07.2024, Sputnik Узбекистан
2024-07-13T17:13+0500
2024-07-13T17:13+0500
узбекистан
ташкент
улица
гастрономический туризм
туризм
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Улицу Тараса Шевченко в центре Ташкента сделают гастрономической, сообщает пресс-служба районного хокимията. В начале встречи хоким сообщил, что круглосуточную гастрономическую улицу решили организовать для создания привлекательной и активной туристической среды. В ходе строительных работ планируется установка опор освещения, скамеек и урн для мусора, посадка деревьев, организация оросительных систем, музыкальной системы, создание фотозон, тротуаров, велодорожек. Также предполагается установка детской игровой площадки и выставочной сцены.Строительные работы начнут 15 июля.
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узбекистан, ташкент, улица, гастрономический туризм, туризм
узбекистан, ташкент, улица, гастрономический туризм, туризм

Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической

17:13 13.07.2024
© Sputnik/Рамиз БахтияровУлица Тараса Шевченко в Ташкенте
Улица Тараса Шевченко в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2024
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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В субботу хоким Мирабадского района Анвар Сайфутдинов встретился с предпринимателями, работающими на этой улице.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Улицу Тараса Шевченко в центре Ташкента сделают гастрономической, сообщает пресс-служба районного хокимията.
В начале встречи хоким сообщил, что круглосуточную гастрономическую улицу решили организовать для создания привлекательной и активной туристической среды.
© пресс-служба хокимията Мирабадского районаХоким Мирабадского района Анвар Сайфутдинов встретился с предпринимателями, работающими на улице Тараса Шевченко
Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2024
Хоким Мирабадского района Анвар Сайфутдинов встретился с предпринимателями, работающими на улице Тараса Шевченко
© пресс-служба хокимията Мирабадского района
"Запуск этой туристической улицы увеличит доходы предпринимателей. Предприниматели ознакомились с проектом и получили ответы на все интересующие их вопросы", – говорится в сообщении.
© пресс-служба хокимията Мирабадского районаПредприниматели ознакомились с проектом по созданию гастрономической улицы
Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2024
Предприниматели ознакомились с проектом по созданию гастрономической улицы
© пресс-служба хокимията Мирабадского района
В ходе строительных работ планируется установка опор освещения, скамеек и урн для мусора, посадка деревьев, организация оросительных систем, музыкальной системы, создание фотозон, тротуаров, велодорожек.
Также предполагается установка детской игровой площадки и выставочной сцены.
© пресс-служба хокимията Мирабадского районаУлицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2024
Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
© пресс-служба хокимията Мирабадского района
© пресс-служба хокимията Мирабадского районаУлицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2024
Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
© пресс-служба хокимията Мирабадского района
© пресс-служба хокимията Мирабадского районаУлицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2024
Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической
© пресс-служба хокимията Мирабадского района
Строительные работы начнут 15 июля.
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