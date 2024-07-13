https://uz.sputniknews.ru/20240713/ulitsa-taras-shevchenko-tashkent-gastronomicheskiy-turizm-44795323.html

Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической

Улицу Тараса Шевченко в Ташкенте сделают гастрономической

Sputnik Узбекистан

В субботу хоким Мирабадского района Анвар Сайфутдинов встретился с предпринимателями, работающими на этой улице. 13.07.2024, Sputnik Узбекистан

2024-07-13T17:13+0500

2024-07-13T17:13+0500

2024-07-13T17:13+0500

узбекистан

ташкент

улица

гастрономический туризм

туризм

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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Улицу Тараса Шевченко в центре Ташкента сделают гастрономической, сообщает пресс-служба районного хокимията. В начале встречи хоким сообщил, что круглосуточную гастрономическую улицу решили организовать для создания привлекательной и активной туристической среды. В ходе строительных работ планируется установка опор освещения, скамеек и урн для мусора, посадка деревьев, организация оросительных систем, музыкальной системы, создание фотозон, тротуаров, велодорожек. Также предполагается установка детской игровой площадки и выставочной сцены.Строительные работы начнут 15 июля.

узбекистан

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Sputnik Узбекистан

узбекистан, ташкент, улица, гастрономический туризм, туризм