https://uz.sputniknews.ru/20240713/uzbekkosmos-snimki-podjog-polye-posev-44790427.html

Узбеккосмос показал снимки поджогов на полях, освобожденных от посевов

Узбеккосмос показал снимки поджогов на полях, освобожденных от посевов

Sputnik Узбекистан

С начала года обнаружено 1 960 случаев таких пожаров на земельных участках площадью 23,2 тысяч га

2024-07-13T10:26+0500

2024-07-13T10:26+0500

2024-07-13T10:26+0500

узбекистан

снимки

поджог

посев

поля

фото

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0d/44790848_18:0:1262:700_1920x0_80_0_0_27a834ac4e8fc9af5d1f85365b017656.jpg

ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов, сообщает пресс-служба Агентства. Больше всего поджогов выявили в: В Агентстве также напомнили об ответственности за нарушение требований законодательства по охране атмосферного воздуха, а также ущерб почве и растительному миру.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбеккосмос снимки поджог поле освобождение посев обнаружение случай пожар земля участок площадь