Узбеккосмос показал снимки поджогов на полях, освобожденных от посевов
© Агентство "Узбеккосмос"Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов
© Агентство "Узбеккосмос"
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С начала года обнаружено 1 960 случаев таких пожаров на земельных участках площадью 23,2 тыс. га.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов, сообщает пресс-служба Агентства.
Больше всего поджогов выявили в:
Ташкентской области – 9,6 тыс. га;
Сурхандарьинской области – 5 тыс. га;
Андижанской области – 3,8 тыс. га;
Наманганской области – 2 тыс. га;
Самаркандской области – 1,7 тыс. га;
Джизакской области – 931 га;
Ферганской области – 65 га.
© Агентство "Узбеккосмос"Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов
Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов
© Агентство "Узбеккосмос"
© Агентство "Узбеккосмос"Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов
Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов
© Агентство "Узбеккосмос"
© Агентство "Узбеккосмос"Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов
Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов
© Агентство "Узбеккосмос"
В Агентстве также напомнили об ответственности за нарушение требований законодательства по охране атмосферного воздуха, а также ущерб почве и растительному миру.