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https://uz.sputniknews.ru/20240713/uzbekkosmos-snimki-podjog-polye-posev-44790427.html
Узбеккосмос показал снимки поджогов на полях, освобожденных от посевов
Узбеккосмос показал снимки поджогов на полях, освобожденных от посевов
Sputnik Узбекистан
С начала года обнаружено 1 960 случаев таких пожаров на земельных участках площадью 23,2 тысяч га
2024-07-13T10:26+0500
2024-07-13T10:26+0500
узбекистан
снимки
поджог
посев
поля
фото
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ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов, сообщает пресс-служба Агентства. Больше всего поджогов выявили в: В Агентстве также напомнили об ответственности за нарушение требований законодательства по охране атмосферного воздуха, а также ущерб почве и растительному миру.
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узбеккосмос снимки поджог поле освобождение посев обнаружение случай пожар земля участок площадь
узбеккосмос снимки поджог поле освобождение посев обнаружение случай пожар земля участок площадь

Узбеккосмос показал снимки поджогов на полях, освобожденных от посевов

10:26 13.07.2024
© Агентство "Узбеккосмос"Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов
Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2024
© Агентство "Узбеккосмос"
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С начала года обнаружено 1 960 случаев таких пожаров на земельных участках площадью 23,2 тыс. га.
ТАШКЕНТ, 13 июл — Sputnik. Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов, сообщает пресс-служба Агентства.
Больше всего поджогов выявили в:
Ташкентской области – 9,6 тыс. га;
Сурхандарьинской области – 5 тыс. га;
Андижанской области – 3,8 тыс. га;
Наманганской области – 2 тыс. га;
Самаркандской области – 1,7 тыс. га;
Джизакской области – 931 га;
Ферганской области – 65 га.
© Агентство "Узбеккосмос"Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов
Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2024
Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов
© Агентство "Узбеккосмос"
© Агентство "Узбеккосмос"Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов
Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2024
Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов
© Агентство "Узбеккосмос"
© Агентство "Узбеккосмос"Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов
Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.07.2024
Узбеккосмос опубликовал снимки незаконных поджогов остатков стеблей злаков на полях, освобожденных от посевов
© Агентство "Узбеккосмос"
В Агентстве также напомнили об ответственности за нарушение требований законодательства по охране атмосферного воздуха, а также ущерб почве и растительному миру.
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