https://uz.sputniknews.ru/20240714/ekspert-perspektiva-vstupleniye-uzbekistan-vto-44804548.html
Эксперты о перспективах вступления Узбекистана в ВТО
Эксперты о перспективах вступления Узбекистана в ВТО
Sputnik Узбекистан
Интеграцию стран Центральной Азии в ЕАЭС обсудили в ходе видеомоста, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан
2024-07-14T18:01+0500
2024-07-14T18:01+0500
2024-07-14T18:01+0500
узбекистан
вто
пресс-центр
эксперт
мнение эксперта
центральная азия
еаэс
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Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин поделился мнением о перспективах вступления Узбекистана в ВТО. По мнению Директора центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёра Эргашева, стоит дождаться, что станет с ВТО в будущем.Подробные мнения экспертов - в нашем видео.
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эксперт перспектива вступление узбекистан вто интеграция страна центральная азия еаэс видеомост пресс центр sputnik узбекистан
эксперт перспектива вступление узбекистан вто интеграция страна центральная азия еаэс видеомост пресс центр sputnik узбекистан
Эксперты о перспективах вступления Узбекистана в ВТО
Эксклюзив
Интеграцию стран Центральной Азии в ЕАЭС обсудили в ходе видеомоста, прошедшего в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин поделился мнением о перспективах вступления Узбекистана в ВТО.
"У Узбекистана сейчас приоритет номер один - вступление в ВТО. Здесь нужно четко осознавать риски, которые существуют для экономики, то есть Узбекистан договорится со всеми своими партнерами о доступе на рынок, должен будет и свой рынок приоткрыть для многих поставщиков. Но если кто-то из партнеров нарушит свои обязательства, у Узбекистана не будет возможности защитить себя через арбитраж", — сказал эксперт.
По мнению Директора центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёра Эргашева, стоит дождаться, что станет с ВТО в будущем.
"Нужно участвовать в модернизации и реформировании ВТО, которая должна научиться жить в условиях отказа от монополии доллара в международных расчетах", - пояснил эксперт.
Подробные мнения экспертов - в нашем видео.