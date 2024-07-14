Эксперты о перспективах вступления Узбекистана в ВТО

"У Узбекистана сейчас приоритет номер один - вступление в ВТО. Здесь нужно четко осознавать риски, которые существуют для экономики, то есть Узбекистан договорится со всеми своими партнерами о доступе на рынок, должен будет и свой рынок приоткрыть для многих поставщиков. Но если кто-то из партнеров нарушит свои обязательства, у Узбекистана не будет возможности защитить себя через арбитраж", — сказал эксперт.