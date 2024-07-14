https://uz.sputniknews.ru/20240714/rossiya-krasnoyarsk-festival-dynya-44801941.html

В российском Красноярске прошел фестиваль дыни

В российском Красноярске прошел фестиваль дыни

Sputnik Узбекистан

Посетители могли наблюдать работу мастеров по резке дынь и арбузов, а также попробовать блюда узбекской национальной кухни

2024-07-14T14:38+0500

2024-07-14T14:38+0500

2024-07-14T14:38+0500

узбекистан

россия

красноярск

фестиваль

дыня

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В российском Красноярске прошел фестиваль дыни "Ковун сайли", организованный Генеральным консульством Узбекистана, сообщает ИА "Дунё". В нем приняли участие узбекистанцы, которые уже много лет проживают в Красноярском крае, деятели искусства, студенты, представители местных властей и национально-культурной автономии красноярских узбеков. В культурной части мероприятия были мелодии и танцы в исполнении лауреата премии "Нихол" Иззатбека Халикова, группы "Файз наво" и ансамбля танца "Ярада" города Томска. В рамках фестиваля также прошли соревнования по узбекской национальной борьбе.

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красноярск

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