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https://uz.sputniknews.ru/20240714/rossiya-krasnoyarsk-festival-dynya-44801941.html
В российском Красноярске прошел фестиваль дыни
В российском Красноярске прошел фестиваль дыни
Sputnik Узбекистан
Посетители могли наблюдать работу мастеров по резке дынь и арбузов, а также попробовать блюда узбекской национальной кухни
2024-07-14T14:38+0500
2024-07-14T14:38+0500
узбекистан
россия
красноярск
фестиваль
дыня
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В российском Красноярске прошел фестиваль дыни "Ковун сайли", организованный Генеральным консульством Узбекистана, сообщает ИА "Дунё". В нем приняли участие узбекистанцы, которые уже много лет проживают в Красноярском крае, деятели искусства, студенты, представители местных властей и национально-культурной автономии красноярских узбеков. В культурной части мероприятия были мелодии и танцы в исполнении лауреата премии "Нихол" Иззатбека Халикова, группы "Файз наво" и ансамбля танца "Ярада" города Томска. В рамках фестиваля также прошли соревнования по узбекской национальной борьбе.
узбекистан
россия
красноярск
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россия красноярск фестиваль дыня посетители наблюдение работа мастер резка арбуз блюдо узбекская национальная кухня
россия красноярск фестиваль дыня посетители наблюдение работа мастер резка арбуз блюдо узбекская национальная кухня

В российском Красноярске прошел фестиваль дыни

14:38 14.07.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДыни. Иллюстративное фото
Дыни. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2024
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Посетители могли наблюдать работу мастеров по резке дынь и арбузов, а также попробовать блюда узбекской национальной кухни.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В российском Красноярске прошел фестиваль дыни "Ковун сайли", организованный Генеральным консульством Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
В нем приняли участие узбекистанцы, которые уже много лет проживают в Красноярском крае, деятели искусства, студенты, представители местных властей и национально-культурной автономии красноярских узбеков.
"Фестиваль вызвал большой интерес среди красноярцев. Посетители не только могли наблюдать работу мастеров по резке дынь и арбузов, но и смогли их попробовать, а также насладиться блюдами узбекской национальной кухни", - говорится в сообщении.
В культурной части мероприятия были мелодии и танцы в исполнении лауреата премии "Нихол" Иззатбека Халикова, группы "Файз наво" и ансамбля танца "Ярада" города Томска.
© ИА "Дунё"В российском Красноярске прошел фестиваль дыни
В российском Красноярске прошел фестиваль дыни - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2024
В российском Красноярске прошел фестиваль дыни
© ИА "Дунё"
В рамках фестиваля также прошли соревнования по узбекской национальной борьбе.
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