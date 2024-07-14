https://uz.sputniknews.ru/20240714/svo-rossiya-voyennyye-osvobojdeniye-naselennyy-punkt-dnr-44805225.html
СВО: российские военные освободили населенный пункт в ДНР
СВО: российские военные освободили населенный пункт в ДНР
Sputnik Узбекистан
Это село расположено на так называемом Времьевском выступе. Оно стало одним из немногих населенных пунктов, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего... 14.07.2024, Sputnik Узбекистан
2024-07-14T17:08+0500
2024-07-14T17:08+0500
2024-07-14T17:08+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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освобождение
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, сообщает РИА Новости. Бойцы "Востока" также поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки Донецкой Народной Республики. Кроме того, они отразили две контратаки штурмовиков. Всего на этом участке ВСУ за минувшие сутки потеряли: Урожайное — село, расположенное на так называемом Времьевском выступе. Его освобождение создает возможность для продвижения к Великой Новоселке — важному логистическому узлу для ВСУ на этом участке фронта. Освобождение Великой Новоселки, в свою очередь, значительно усложнит для украинской армии снабжение войск в Угледаре.
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россия, украина, всу, освобождение, село, днр
россия, украина, всу, освобождение, село, днр
СВО: российские военные освободили населенный пункт в ДНР
Это село расположено на так называемом Времьевском выступе. Оно стало одним из немногих населенных пунктов, которые ВСУ удалось занять во время прошлогоднего контрнаступления.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Военнослужащие группировки "Восток" освободили населенный пункт Урожайное в ДНР, рассказали в пресс-службе Минобороны РФ, сообщает РИА Новости
.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой Народной Республики и осуществляют его зачистку и разминирование", — уточнили в ведомстве.
Бойцы "Востока" также поразили живую силу и технику четырех украинских бригад в районах Водяного, Пречистовки, Великой Новоселки и Макаровки Донецкой Народной Республики. Кроме того, они отразили две контратаки штурмовиков.
Всего на этом участке ВСУ за минувшие сутки потеряли:
155-миллиметровую гаубицу М777;
пять 155-миллиметровых гаубиц FH70;
152-миллиметровое орудие Д-20.
Урожайное — село, расположенное на так называемом Времьевском выступе. Его освобождение создает возможность для продвижения к Великой Новоселке — важному логистическому узлу для ВСУ на этом участке фронта. Освобождение Великой Новоселки, в свою очередь, значительно усложнит для украинской армии снабжение войск в Угледаре.