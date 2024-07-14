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https://uz.sputniknews.ru/20240714/tramp-pokusheniye-vystupleniye-pensilvaniya-44798231.html
На Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании – видео
На Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании – видео
Sputnik Узбекистан
После стрельбы бывший президент США Дональд Трамп прервал выступление перед сторонниками. Политик покинул сцену с окровавленным ухом
2024-07-14T10:18+0500
2024-07-14T10:40+0500
сша
дональд трамп
покушение
стрельба
митинг
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. На Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу, сообщает РИА Новости. Выступление перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп смолк, приложил руку к уху и присел за трибуну. Его окружили телохранители. Спустя пару минут охрана выводила экс-президента со сцены, его правое ухо было окровавлено. По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания. Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови. По информации портала BNO News, Трампа уже выписали из медучреждения. Он намерен присоединиться к предстоящему съезду республиканцев в Висконсине. В результате происшествия погиб зритель предвыборного митинга, двое тяжело ранены. Стрелка ликвидировали. ФБР уже установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании. По данным газеты New York Post, его зовут Томас Мэтью Крукс. Как заявил специальный агент Кевин Роджек, стрельба на митинге Трампа расценивается как покушение на его жизнь. Правоохранительные органы США не располагали заранее информацией о подготовке покушения на экс-президента Дональда Трампа, сказал представитель ФБР. Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование, слушания по делу назначены на 22 июля.
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покушение выступление пенсильвания стрельба президент сша дональд трамп сторонники политик сцена окровавленное ухо
покушение выступление пенсильвания стрельба президент сша дональд трамп сторонники политик сцена окровавленное ухо

На Трампа совершили покушение во время выступления в Пенсильвании – видео

10:18 14.07.2024 (обновлено: 10:40 14.07.2024)
© RIA Novosti . AP Photo / Gene J. PuskarСтрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2024
© RIA Novosti . AP Photo / Gene J. Puskar
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После стрельбы бывший президент США Дональд Трамп прервал выступление перед сторонниками. Политик покинул сцену с окровавленным ухом.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. На Дональда Трампа совершили покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в субботу, сообщает РИА Новости.
Выступление перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп смолк, приложил руку к уху и присел за трибуну. Его окружили телохранители.
Спустя пару минут охрана выводила экс-президента со сцены, его правое ухо было окровавлено.
© RIA Novosti . AP Photo / Evan VucciСтрельба на предвыборном митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2024
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
© RIA Novosti . AP Photo / Evan Vucci
По информации пресс-секретаря кандидата в президенты США Стивена Чуна, политик прошел медобследование в одной из больниц штата Пенсильвания. Позднее Трамп сообщил, что получил ранение в ухо и потерял много крови.
© RIA Novosti . AP Photo / Evan VucciСтрельба на предвыборном митинге Трампа
Стрельба на предвыборном митинге Трампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2024
Стрельба на предвыборном митинге Трампа
© RIA Novosti . AP Photo / Evan Vucci
По информации портала BNO News, Трампа уже выписали из медучреждения. Он намерен присоединиться к предстоящему съезду республиканцев в Висконсине.
В результате происшествия погиб зритель предвыборного митинга, двое тяжело ранены.
Стрелка ликвидировали. ФБР уже установило личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 20-летний мужчина из Пенсильвании. По данным газеты New York Post, его зовут Томас Мэтью Крукс.
Как заявил специальный агент Кевин Роджек, стрельба на митинге Трампа расценивается как покушение на его жизнь.
Правоохранительные органы США не располагали заранее информацией о подготовке покушения на экс-президента Дональда Трампа, сказал представитель ФБР.
Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование, слушания по делу назначены на 22 июля.
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