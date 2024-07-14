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https://uz.sputniknews.ru/20240714/uzbekistan-ekzamen-test-abituriyent-44800778.html
В Узбекистане проходят вступительные экзамены
В Узбекистане проходят вступительные экзамены
Sputnik Узбекистан
Они начались сегодня, их проводят в две смены в 8.00 и 15.00
2024-07-14T11:02+0500
2024-07-14T11:02+0500
узбекистан
тестирование
вступительные экзамены
экзамены
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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Сегодня в Узбекистане начались тестовые испытания в высшие и профессиональные учебные заведения, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций РУз. Кандидатам необходимо прибыть в назначенное место не позднее, чем за 1,5 часа до начала испытаний. При себе обязательно иметь паспорт (ID-карту) и пропуск абитуриента. Абитуриенты, пришедшие с копией паспорта или других документов и опоздавшие к вступительному экзамену не допускаются. В течении 15 дней после прохождения экзаменов абитуриенты могут выбрать до 5 вузов, направление бакалавриата и форму обучения, на основе полученных баллов. Напомним, что творческие экзамены проходят с 1 по 25 июля, а вступительные тесты продлятся до 28 июля. Результаты вступительных экзаменов объявят до 22 августа.
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узбекистан вступительные экзамены две смены
узбекистан вступительные экзамены две смены

В Узбекистане проходят вступительные экзамены

11:02 14.07.2024
© Министерство высшего образования, науки и инновацийВ Узбекистане начались вступительные тесты
В Узбекистане начались вступительные тесты - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2024
© Министерство высшего образования, науки и инноваций
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Они начались сегодня. Их проводят в две смены: с 8.00 до 11.00 и с 15.00 до 18.00.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Сегодня в Узбекистане начались тестовые испытания в высшие и профессиональные учебные заведения, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций РУз.
© Министерство высшего образования, науки и инновацийВ Узбекистане начались вступительные тесты
В Узбекистане начались вступительные тесты - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2024
В Узбекистане начались вступительные тесты
© Министерство высшего образования, науки и инноваций
© Министерство высшего образования, науки и инновацийВ Узбекистане начались вступительные тесты
В Узбекистане начались вступительные тесты - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2024
В Узбекистане начались вступительные тесты
© Министерство высшего образования, науки и инноваций
Кандидатам необходимо прибыть в назначенное место не позднее, чем за 1,5 часа до начала испытаний. При себе обязательно иметь паспорт (ID-карту) и пропуск абитуриента.
Абитуриенты, пришедшие с копией паспорта или других документов и опоздавшие к вступительному экзамену не допускаются.
В течении 15 дней после прохождения экзаменов абитуриенты могут выбрать до 5 вузов, направление бакалавриата и форму обучения, на основе полученных баллов.
Напомним, что творческие экзамены проходят с 1 по 25 июля, а вступительные тесты продлятся до 28 июля.
Результаты вступительных экзаменов объявят до 22 августа.
© Министерство высшего образования, науки и инновацийВ Узбекистане начались вступительные тесты
В Узбекистане начались вступительные тесты - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2024
В Узбекистане начались вступительные тесты
© Министерство высшего образования, науки и инноваций
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