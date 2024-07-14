В Узбекистане проходят вступительные экзамены
© Министерство высшего образования, науки и инновацийВ Узбекистане начались вступительные тесты
© Министерство высшего образования, науки и инноваций
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Они начались сегодня. Их проводят в две смены: с 8.00 до 11.00 и с 15.00 до 18.00.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Сегодня в Узбекистане начались тестовые испытания в высшие и профессиональные учебные заведения, сообщает министерство высшего образования, науки и инноваций РУз.
© Министерство высшего образования, науки и инновацийВ Узбекистане начались вступительные тесты
В Узбекистане начались вступительные тесты
© Министерство высшего образования, науки и инноваций
© Министерство высшего образования, науки и инновацийВ Узбекистане начались вступительные тесты
В Узбекистане начались вступительные тесты
© Министерство высшего образования, науки и инноваций
Кандидатам необходимо прибыть в назначенное место не позднее, чем за 1,5 часа до начала испытаний. При себе обязательно иметь паспорт (ID-карту) и пропуск абитуриента.
Абитуриенты, пришедшие с копией паспорта или других документов и опоздавшие к вступительному экзамену не допускаются.
В течении 15 дней после прохождения экзаменов абитуриенты могут выбрать до 5 вузов, направление бакалавриата и форму обучения, на основе полученных баллов.
Напомним, что творческие экзамены проходят с 1 по 25 июля, а вступительные тесты продлятся до 28 июля.
Результаты вступительных экзаменов объявят до 22 августа.
© Министерство высшего образования, науки и инновацийВ Узбекистане начались вступительные тесты
В Узбекистане начались вступительные тесты
© Министерство высшего образования, науки и инноваций