https://uz.sputniknews.ru/20240714/uzbekistan-vengriya-nalajivaniye-vzaimodeystviye-upravleniye-chs-44801296.html
Узбекистан и Венгрия налаживают взаимодействие в управлении ЧС
Узбекистан и Венгрия налаживают взаимодействие в управлении ЧС
Sputnik Узбекистан
В частности, достигнута договоренность об установлении тесных связей с Министерством по чрезвычайным ситуациям Узбекистана
2024-07-14T12:24+0500
2024-07-14T12:24+0500
2024-07-14T12:24+0500
узбекистан
венгрия
стихийное бедствие
сотрудничество
мчс
мчс узбекистана
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/03/15923397_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ac768398056734ea9dcf5e44176a1948.jpg
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Узбекистан и Венгрия налаживают взаимодействие в сфере управления чрезвычайными ситуациями и борьбы с последствиями стихийных бедствий, сообщает ИА "Дунё". Об этом шла речь в ходе переговоров посла РУз Ойбека Шахавдинова с заместителем гендиректора Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Венгрии Кристианом Эрдели. Стороны договорились об установлении тесных связей с МЧС Узбекистана, обмене опытом в данном направлении, организации взаимных визитов, а также подписании соглашения о сотрудничестве с проведением конкретных мероприятий.
узбекистан
венгрия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/02/03/15923397_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_00d07ed9eeffc2c9e2f28c3c6d6d1158.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан венгрия взаимодействие управление чс договоренность установление связи министерство чрезвычайная ситуация
узбекистан венгрия взаимодействие управление чс договоренность установление связи министерство чрезвычайная ситуация
Узбекистан и Венгрия налаживают взаимодействие в управлении ЧС
В частности, достигнута договоренность об установлении тесных связей с Министерством по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik.
Узбекистан и Венгрия налаживают взаимодействие в сфере управления чрезвычайными ситуациями и борьбы с последствиями стихийных бедствий, сообщает ИА "Дунё"
.
Об этом шла речь в ходе переговоров посла РУз Ойбека Шахавдинова с заместителем гендиректора Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Венгрии Кристианом Эрдели.
Стороны договорились об установлении тесных связей с МЧС Узбекистана, обмене опытом в данном направлении, организации взаимных визитов, а также подписании соглашения о сотрудничестве с проведением конкретных мероприятий.
"Эти договоренности открывают новые возможности для расширения партнерства между странами в сфере борьбы со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями", – говорится в сообщении.