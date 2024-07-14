https://uz.sputniknews.ru/20240714/uzbekistan-vengriya-nalajivaniye-vzaimodeystviye-upravleniye-chs-44801296.html

Узбекистан и Венгрия налаживают взаимодействие в управлении ЧС

Узбекистан и Венгрия налаживают взаимодействие в управлении ЧС

Sputnik Узбекистан

В частности, достигнута договоренность об установлении тесных связей с Министерством по чрезвычайным ситуациям Узбекистана

2024-07-14T12:24+0500

2024-07-14T12:24+0500

2024-07-14T12:24+0500

узбекистан

венгрия

стихийное бедствие

сотрудничество

мчс

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Узбекистан и Венгрия налаживают взаимодействие в сфере управления чрезвычайными ситуациями и борьбы с последствиями стихийных бедствий, сообщает ИА "Дунё". Об этом шла речь в ходе переговоров посла РУз Ойбека Шахавдинова с заместителем гендиректора Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Венгрии Кристианом Эрдели. Стороны договорились об установлении тесных связей с МЧС Узбекистана, обмене опытом в данном направлении, организации взаимных визитов, а также подписании соглашения о сотрудничестве с проведением конкретных мероприятий.

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