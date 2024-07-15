https://uz.sputniknews.ru/20240715/gde-v-uzbekistane-bolshe-vsego-semeynyx-predpriyatiy-44807955.html

Где в Узбекистане больше всего семейных предприятий

Где в Узбекистане больше всего семейных предприятий

Sputnik Узбекистан

На 1 июля 2024 года в республике действуют около 43 тыс. семейных предприятий.

2024-07-15T11:56+0500

2024-07-15T11:56+0500

2024-07-15T11:56+0500

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане по состоянию на 1 июля 2024 года действуют 42,8 тыс. семейных предприятий. Регионы, лидирующие по их числу, — Самаркандская, Хорезмская и Ферганская области, сообщает Агентство статистики. Число семейных предприятий в разрезе регионов

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