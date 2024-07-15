Где в Узбекистане больше всего семейных предприятий
© Пресс-служба Республиканской ассоциации "Ремесленник"В Риштанском районе прошел Форум тюркских народных ремесел.
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На 1 июля 2024 года в республике действуют около 43 тыс. семейных предприятий.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В Узбекистане по состоянию на 1 июля 2024 года действуют 42,8 тыс. семейных предприятий. Регионы, лидирующие по их числу, — Самаркандская, Хорезмская и Ферганская области, сообщает Агентство статистики.
Число семейных предприятий в разрезе регионов
Самаркандская область — 7 387
Хорезмская область — 4 680
Ферганская область — 4 575
Сурхандарьинская область — 3 744
Ташкентская область — 3 564
Навоийская область — 3 261
Кашкадарьинская область — 3 183
Ташкент — 2 978
Бухарская область — 2 970
Каракалпакстан — 2 133
Андижанская область — 1 502
Джизакская область — 1 484
Наманганская область — 996
Сырдарьинская область — 304