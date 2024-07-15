https://uz.sputniknews.ru/20240715/ispaniya-chempionom-evro-2024-44806930.html

Испания стала чемпионом Евро-2024

Испания стала чемпионом Евро-2024

Sputnik Узбекистан

Сборная Испании установила новый рекорд, обыграв в финале англичан со счетом 2:1.

2024-07-15T09:50+0500

2024-07-15T09:50+0500

2024-07-15T09:55+0500

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Сборная Испании одолела Англию со счетом 2:1 в финале Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Первый гол в начале второго тайма забил Нико Уильямс. Полузащитник поразил ворота соперников после передачи Ламина Ямаля. Ямаль отдал четыре результативные передачи и повторил рекорд по этому показателю на Евро. Также полузащитник, которому накануне матча исполнилось 17 лет, стал самым молодым футболистом в истории, сыгравшим в финале чемпионата мира или чемпионата Европы. Предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Пеле, который принял участие в финале чемпионата мира 1958 года в возрасте 17 лет 249 дней. Капитан сборной Испании Альваро Мората сыграл свой 17-й матч на чемпионатах Европы и вышел на первое место по этому показателю в истории национальной команды.Англичане ответили на 73-й минуте усилиями полузащитника "Челси" Коула Палмера. Победный мяч в ворота Джордона Пикфорда забил испанец Микель Оярсабаль за четыре минуты до окончания основного времени. Испанцы вернули себе титул спустя 12 лет, до этого в последний раз они выигрывали турнир в 2012 году. К новой победе их привел Луис де ла Фуэнте, который возглавил команду в 2022 году и ранее выиграл с ней Лигу наций. Таким образом, сборная Испании стала четырехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012, 2024). Это новый рекорд турнира. Также сборная Испании побила рекорд ЧЕ по голам за один турнир — 15. У Франции в 1984 году было 14 мячей. Футболисты сборной Англии пробились в финал второго подряд чемпионата Европы, победив в полуфинале турнира в Германии команду Нидерландов. Сборная Англии ни разу не выигрывала чемпионат Европы. В предыдущем финале Евро три года назад англичане уступили на "Уэмбли" команде Италии (1:1, 2:3 — по пенальти).Примечательно, что из-за воскресного финала Чемпионата Европы по футболу с участием британской команды, машинисты поездов в Великобритании не вышли на сверхурочную работу в воскресенье. В результате пришлось отменить сотни поездов. Причина в том, что у многих машинистов и сотрудников железных дорог в контрактах не прописана обязанность работать в воскресенье, но многие операторы железнодорожного транспорта часто полагаются на то, что работники добровольно выйдут в дополнительную оплачиваемую смену. Профсоюзы должны предупреждать о забастовке за две недели, а о том, будут ли они работать в выходной, машинисты могут предупредить всего за несколько дней.Чемпионат Европы 2024 года проходил с 14 июня по 14 июля.

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