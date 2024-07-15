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Одиннадцать баллов до мечты: как абитуриент из Самарканда готовится стать дипломатом

Одиннадцать баллов до мечты: как абитуриент из Самарканда готовится стать дипломатом

Sputnik Узбекистан

Три сертификата по предметам, которые являются обязательными при поступлении в Университет мировой экономики и дипломатии, в сумме принесли Рамзиддину Элибоеву 178 баллов

2024-07-15T19:01+0500

2024-07-15T19:01+0500

2024-07-15T19:01+0500

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общество

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Восемнадцатилетний самаркандец Рамзиддин Элибоев недавно с отличием окончил школу. Еще во время учебы он определился с вузом, выбрав УМЭД. Его увлечение английским не прошло даром: в 2022 году он получил сертификат "B2", подтверждающий уровень владения иностранным языком. Параллельно Рамзиддин изучал историю. Желание узнать больше, выйдя за рамки школьной программы, позволило ему не только побеждать в различных олимпиадах, но и стать обладателем национального сертификата по этому предмету. А в этом году, по совету своего школьного учителя, он подтвердил еще одним сертификатом знание родного языка. Таким образом, в сумме трех сертификатов по предметам, которые являются обязательными при поступлении в Университет мировой экономики и дипломатии, Элибоев набрал 178 баллов. До проходного балла абитуриенту не хватает всего 11 баллов. Во время тестового испытания ему достаточно будет решить блок с вопросами по математике. При хороших результатах юноша поступит на бюджет. Для учебы по контракту ему хватит шести баллов. Отец Рамзиддина — геолог, мама— врач. Оба они поддерживают желание сына стать дипломатом. Это, по словам абитуриента, очень его мотивирует. Что помогло вчерашнему школьнику найти работу, и как он участвует в подготовке абитуриентов? Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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