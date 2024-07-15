https://uz.sputniknews.ru/20240715/rossiya-novyye-pravila-migranty-44811011.html

В России разработали новые правила для мигрантов

В России разработали новые правила для мигрантов

Sputnik Узбекистан

Планируют, что российские регионы приступят к внедрению адаптационного курса до 10 сентября 2024 года. Однако в законодательстве пока нет требования для трудовых мигрантов об обязательном его прохождении.

2024-07-15T16:03+0500

2024-07-15T16:03+0500

2024-07-15T16:03+0500

трудовые мигранты

россия

центральная азия

лекция

адаптация

общество

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) России разработало адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии, сообщает газета "Коммерсантъ".Курс представляет собой 70-минутную лекцию, разделенную на четыре части: "Основы миграционного и трудового законодательства РФ", "Основы неформального поведения в России", "Ответственность за несоблюдение законодательства РФ", "История отношений России и стран Центральной Азии".В первом разделе мигрантам рассказывают о порядке въезда и пребывания иностранцев в РФ, а также о правилах оформления патента и заключения трудового договора. Здесь же разбирают все возможные ситуации, например, что делать, если миграционная карта порвалась или испачкалась.В блоке "Основы неформального поведения в России" авторы предупреждают о нюансах, которые необходимо учитывать трудовым мигрантам во время пребывания в РФ.Авторы подчеркивают важность знания русского языка: "Россияне — многонациональный народ, но все говорят по-русски". А также напоминают, что Россия — светское государство, где не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии публично (совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных местах намаз, читать молитвы).Здесь же упоминается, что "в России всегда проявляется особое отношение к памяти о Великой Отечественной войне", поэтому "вести себя у памятников Великой Отечественной войны, в том числе у Вечного огня, нужно соответствующе, с уважением, а их осквернение строго карается".В этом же разделе речь идет об основах поведения с противоположным полом.Кроме того, авторы курса предупреждают о том, что не следует привлекать внимание лиц обоего пола с помощью свиста и других звуков, а также о недопустимости рукоприкладства, особенно в отношении женщин.Говоря о наказаниях за нарушение законов РФ, прежде всего миграционного законодательства, мигрантов предупреждают о недопустимости "участия в экстремистской и террористической деятельности" или содействия таковой, призывая обратить внимание, что "иногда эта опасность приходит вместе с хорошо знакомым человеком, который вежливо обращается к вам с просьбой что-то передать другому человеку".Также ФАДН призывает иностранцев не ходить на митинги и демонстрации, поскольку "обычно их организаторы просто хотят вас использовать для своих целей. Митинги и демонстрации без разрешения властей в России запрещены. Участников задерживают и штрафуют, а иностранных граждан могут депортировать из России".Вместе с тем в этом же разделе приводят позитивные примеры поведения мигрантов, например, "героический поступок, совершенный иностранным гражданином для предотвращения террористического акта".В заключительной части говорится, что "узы дружбы, которые связывают Россию и Центральную Азию, имеют многовековую историю".Текстовые материалы сопровождают 11 анимационных роликов. Их главный герой Тимур, уже 10 лет проживающий в РФ, рассказывает о правилах жизни в этой стране.Планируют, что российские регионы приступят к внедрению курса до 10 сентября 2024 года. Однако в законодательстве пока нет требования для мигрантов об обязательном его прохождении.Вместе с тем практическая реализация курса вызывает у некоторых экспертов ряд вопросов. В частности, по словам директора межрегионального ресурсного центра в сфере адаптации мигрантов и межнациональных отношений "ПСП-фонд" Бориса Панича, в регионах отсутствуют структуры и специалисты, которые могли бы в широком масштабе проводить такие занятия с мигрантами. Он указывает на нехватку механизмов и площадок, которые позволили бы собирать большое число мигрантов для прослушивания адаптационной лекции.Кроме того, эксперт уверен, что за 70 минут практически невозможно донести до человека такой объем информации.

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