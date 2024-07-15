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Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Узбекистан— инфографика
Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Узбекистан— инфографика
Sputnik Узбекистан
Первые два места по количеству туристов, посетивших Узбекистан в первом полугодии, заняли Кыргызстан и Таджикистан: из каждой из этих стран в республику приехало более миллиона человек
2024-07-15T18:10+0500
2024-07-15T18:10+0500
2024-07-15T18:10+0500
инфографика
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Узбекистан за первое полугодие 2024 года принял более 3,5 млн туристов, сообщает Агентство статистики республики.В этом году, по сравнению с прошлым, страну посетило на 415,6 тыс. человек больше, прирост составил 13,3%.В первую пятерку вошли все страны Центральной Азии. Так, только из Кыргызстана и Таджикистана в Узбекистан въехало более 2 млн человек.Россия заняла четвертое место по количеству туристов за первое полугодие — в республику из РФ приехали 364,5 тыс. путешественников.В десятку стран также попали Турция, Китай, Индия, Республика Корея и Италия.Подробнее о пяти главных странах по входящему турпотоку — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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туристы страны приезд узбекистан
туристы страны приезд узбекистан
Туристы из каких стран чаще всего приезжают в Узбекистан— инфографика
Первые два места по количеству туристов, посетивших Узбекистан в первом полугодии, заняли Кыргызстан и Таджикистан: из каждой из этих стран в республику приехало более миллиона человек.
Узбекистан за первое полугодие 2024 года принял более 3,5 млн туристов, сообщает Агентство статистики республики.
В этом году, по сравнению с прошлым, страну посетило на 415,6 тыс. человек больше, прирост составил 13,3%.
В первую пятерку вошли все страны Центральной Азии. Так, только из Кыргызстана и Таджикистана в Узбекистан въехало более 2 млн человек.
Россия заняла четвертое место по количеству туристов за первое полугодие — в республику из РФ приехали 364,5 тыс. путешественников.
В десятку стран также попали Турция, Китай, Индия, Республика Корея и Италия.
Подробнее о пяти главных странах по входящему турпотоку — в инфографике Sputnik Узбекистан.