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Узбекистан сможет продвигать свои интересы в рамках ЕАЭС — Притчин

Узбекистан сможет продвигать свои интересы в рамках ЕАЭС — Притчин

Sputnik Узбекистан

По мнению эксперта, преимуществом членства в ЕАЭС является и доступ к работе Евразийской экономической комиссии, позволяющий странам-участницам предлагать свою программу развития на коллегиальном уровне

2024-07-15T17:05+0500

2024-07-15T17:05+0500

2024-07-15T17:05+0500

видео

эксклюзив

станислав притчин

мнение эксперта

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

sputnik

узбекистан

пресс-центр

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Узбекистан получит возможность продвигать свои интересы в рамках ЕАЭС. Об этом рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвященного интеграции стран ЦА в Евразийский экономический союз. Узбекистан получает возможность продвигать свои инициативы и интересы в рамках ЕАЭС, а также предлагать свою программу развития, как это сейчас делает каждое из государств, добавил он.Как полноценное членство Узбекистана в ЕАЭС отразится на гражданах республики, которые в настоящее время работают в РФ, что изменится в части осуществления РУз таможенных платежей?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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