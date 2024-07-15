https://uz.sputniknews.ru/20240715/uzbekistan-eaeu-vozmojnosti-mneniye-eksperta-44812604.html
Узбекистан сможет продвигать свои интересы в рамках ЕАЭС — Притчин
Узбекистан сможет продвигать свои интересы в рамках ЕАЭС — Притчин
Sputnik Узбекистан
По мнению эксперта, преимуществом членства в ЕАЭС является и доступ к работе Евразийской экономической комиссии, позволяющий странам-участницам предлагать свою программу развития на коллегиальном уровне
2024-07-15T17:05+0500
2024-07-15T17:05+0500
2024-07-15T17:05+0500
видео
эксклюзив
станислав притчин
мнение эксперта
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еэк
sputnik
узбекистан
пресс-центр
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Узбекистан получит возможность продвигать свои интересы в рамках ЕАЭС. Об этом рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвященного интеграции стран ЦА в Евразийский экономический союз. Узбекистан получает возможность продвигать свои инициативы и интересы в рамках ЕАЭС, а также предлагать свою программу развития, как это сейчас делает каждое из государств, добавил он.Как полноценное членство Узбекистана в ЕАЭС отразится на гражданах республики, которые в настоящее время работают в РФ, что изменится в части осуществления РУз таможенных платежей?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан еаэс перспективы возможности мнение эксперта е
узбекистан еаэс перспективы возможности мнение эксперта е
Узбекистан сможет продвигать свои интересы в рамках ЕАЭС — Притчин
Эксклюзив
По мнению эксперта, преимуществом членства в ЕАЭС является и доступ к работе Евразийской экономической комиссии, позволяющий странам-участницам предлагать свою программу развития на коллегиальном уровне.
Узбекистан получит возможность продвигать свои интересы в рамках ЕАЭС. Об этом рассказал заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан, посвященного интеграции стран ЦА в Евразийский экономический союз.
"Если будет принято решение о полноценном вступлении, Узбекистан, соответственно, получит свою квоту на управление и возможность отправить своих представителей из разных министерств в разные ведомства ЕЭК, чтобы уже там лоббировать интересы республики на уровне общей комиссии", — пояснил эксперт.
Узбекистан получает возможность продвигать свои инициативы и интересы в рамках ЕАЭС, а также предлагать свою программу развития, как это сейчас делает каждое из государств, добавил он.
Как полноценное членство Узбекистана в ЕАЭС отразится на гражданах республики, которые в настоящее время работают в РФ, что изменится в части осуществления РУз таможенных платежей?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан
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