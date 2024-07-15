https://uz.sputniknews.ru/20240715/uzbekistan-fotovystavka-tailand-muzey-44809435.html
В Национальном музее Таиланда пройдет фотовыставка культурного наследия Узбекистана
В Национальном музее Таиланда пройдет фотовыставка культурного наследия Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Стороны договорились постоянно обмениваться знаниями и опытом в области сохранения культурных ценностей.
2024-07-15T13:00+0500
2024-07-15T13:00+0500
2024-07-15T13:25+0500
узбекистан
культурное наследие
фотовыставка
таиланд
бангкок
общество
реставрация
буддизм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0f/44808881_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_933a0947931fc048af2da9df66fea919.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В октябре 2024 года в Национальном музее Таиланда в Бангкоке пройдет фотовыставка, посвященная культурному наследию Узбекистана, сообщает ИА "Дунё". Об этом стороны договорились в ходе визита специалистов Термезского археологического музея в Таиланд. Еще одна достигнутая договоренность касалась постоянного обмена знаниями и опытом в области сохранения культурных ценностей. Кроме того, в ходе двухнедельной программы, организованной в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между Термезским археологическим музеем и Национальным музеем Таиланда, узбекские специалисты повысили свои знания и навыки в части сохранения памятников буддийской культуры, а также определили направления дальнейшего взаимодействия.
узбекистан
таиланд
бангкок
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0f/44808881_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d8f91d6ef9db3e4de094f6a9ff718011.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан культурное наследие
узбекистан культурное наследие
В Национальном музее Таиланда пройдет фотовыставка культурного наследия Узбекистана
13:00 15.07.2024 (обновлено: 13:25 15.07.2024)
Стороны договорились постоянно обмениваться знаниями и опытом в области сохранения культурных ценностей.
ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik
. В октябре 2024 года в Национальном музее Таиланда в Бангкоке пройдет фотовыставка, посвященная культурному наследию Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
Об этом стороны договорились в ходе визита специалистов Термезского археологического музея в Таиланд.
Еще одна достигнутая договоренность касалась постоянного обмена знаниями и опытом в области сохранения культурных ценностей.
Кроме того, в ходе двухнедельной программы, организованной в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между Термезским археологическим музеем и Национальным музеем Таиланда, узбекские специалисты повысили свои знания и навыки в части сохранения памятников буддийской культуры, а также определили направления дальнейшего взаимодействия.