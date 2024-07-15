https://uz.sputniknews.ru/20240715/uzbekistan-fotovystavka-tailand-muzey-44809435.html

В Национальном музее Таиланда пройдет фотовыставка культурного наследия Узбекистана

В Национальном музее Таиланда пройдет фотовыставка культурного наследия Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Стороны договорились постоянно обмениваться знаниями и опытом в области сохранения культурных ценностей.

2024-07-15T13:00+0500

2024-07-15T13:00+0500

2024-07-15T13:25+0500

узбекистан

культурное наследие

фотовыставка

таиланд

бангкок

общество

реставрация

буддизм

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ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. В октябре 2024 года в Национальном музее Таиланда в Бангкоке пройдет фотовыставка, посвященная культурному наследию Узбекистана, сообщает ИА "Дунё". Об этом стороны договорились в ходе визита специалистов Термезского археологического музея в Таиланд. Еще одна достигнутая договоренность касалась постоянного обмена знаниями и опытом в области сохранения культурных ценностей. Кроме того, в ходе двухнедельной программы, организованной в рамках реализации меморандума о сотрудничестве между Термезским археологическим музеем и Национальным музеем Таиланда, узбекские специалисты повысили свои знания и навыки в части сохранения памятников буддийской культуры, а также определили направления дальнейшего взаимодействия.

узбекистан

таиланд

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