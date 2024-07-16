https://uz.sputniknews.ru/20240716/banany-zelenyye-perespelyye-polza-44825687.html
Зеленые или перезрелые: врач объяснил, какие бананы полезнее
Зеленые или перезрелые: врач объяснил, какие бананы полезнее
Sputnik Узбекистан
Специалист рекомендовал чередовать плоды разной степени спелости. 16.07.2024, Sputnik Узбекистан
2024-07-16T22:03+0500
2024-07-16T22:03+0500
2024-07-16T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
питание
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/0d/18303722_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28da550ad9c57e734eddc53f09a651d7.jpg
Чем отличаются переспелые и зеленые бананы и какие плоды лучше не употреблять диабетикам рассказал врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев. Об этом сообщает РИА Новости.В магазинах часто можно встретить чуть зеленоватые или наоборот потемневшие бананы. Они, как правило, не привлекают покупателей, поскольку первые еще не созрели, а вторые — стали мягкими и неаппетитными. Между тем, и те, и другие могут быть полезными.В свою очередь, по словам специалиста, недоспелые бананы содержат много резистентного крахмала, который оказывает оздоравливающий эффект на кишечник и его микрофлору, снижает уровень холестерина, улучшает чувствительность к инсулину и даже помогает снижать риск рака кишечника.Также он добавил, что разные виды бананов можно чередовать. Однако при наличии повышенного сахара в крови лучше выбирать недоспелые плоды.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/0d/18303722_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ec33de56c331088531ad454511800ed6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мнение эксперта, питание, здоровье
мнение эксперта, питание, здоровье
Зеленые или перезрелые: врач объяснил, какие бананы полезнее
Специалист рекомендовал чередовать плоды разной степени спелости.
Чем отличаются переспелые и зеленые бананы и какие плоды лучше не употреблять диабетикам рассказал врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев. Об этом сообщает РИА Новости
.
В магазинах часто можно встретить чуть зеленоватые или наоборот потемневшие бананы. Они, как правило, не привлекают покупателей, поскольку первые еще не созрели, а вторые — стали мягкими и неаппетитными. Между тем, и те, и другие могут быть полезными.
"Переспелые бананы слаще и приятнее на вкус, чем недоспелые. Они мягче, поэтому их легче усваивать людям с чувствительным пищеварением. Также в переспелых бананах содержится больше антиоксидантов, что позитивно влияет на защиту организма от старения и стресса", — пояснил Исанбаев.
В свою очередь, по словам специалиста, недоспелые бананы содержат много резистентного крахмала, который оказывает оздоравливающий эффект на кишечник и его микрофлору, снижает уровень холестерина, улучшает чувствительность к инсулину и даже помогает снижать риск рака кишечника.
"Больше крахмала означает меньше сахара. Зеленые бананы идеальны для людей с высоким уровнем глюкозы крови и диабетом. Также зеленые бананы обладают пробиотическими свойствами, это помогает улучшать состояние микробиома кишечника", — уточнил Исанбаев.
Также он добавил, что разные виды бананов можно чередовать. Однако при наличии повышенного сахара в крови лучше выбирать недоспелые плоды.