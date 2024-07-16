https://uz.sputniknews.ru/20240716/banany-zelenyye-perespelyye-polza-44825687.html

Зеленые или перезрелые: врач объяснил, какие бананы полезнее

Зеленые или перезрелые: врач объяснил, какие бананы полезнее

Sputnik Узбекистан

Специалист рекомендовал чередовать плоды разной степени спелости. 16.07.2024, Sputnik Узбекистан

2024-07-16T22:03+0500

2024-07-16T22:03+0500

2024-07-16T22:03+0500

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Чем отличаются переспелые и зеленые бананы и какие плоды лучше не употреблять диабетикам рассказал врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев. Об этом сообщает РИА Новости.В магазинах часто можно встретить чуть зеленоватые или наоборот потемневшие бананы. Они, как правило, не привлекают покупателей, поскольку первые еще не созрели, а вторые — стали мягкими и неаппетитными. Между тем, и те, и другие могут быть полезными.В свою очередь, по словам специалиста, недоспелые бананы содержат много резистентного крахмала, который оказывает оздоравливающий эффект на кишечник и его микрофлору, снижает уровень холестерина, улучшает чувствительность к инсулину и даже помогает снижать риск рака кишечника.Также он добавил, что разные виды бананов можно чередовать. Однако при наличии повышенного сахара в крови лучше выбирать недоспелые плоды.

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мнение эксперта, питание, здоровье