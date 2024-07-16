https://uz.sputniknews.ru/20240716/eaeu-uzbekistan-vstupleniye-mneniye-ekspert-44821406.html
Узбекистан принял стратегию постепенного вхождения в ЕАЭС — Эргашев
Узбекистан принял стратегию постепенного вхождения в ЕАЭС — Эргашев
Sputnik Узбекистан
По мнению эксперта, эволюционное, плавное вхождение республики в Евразийский экономический союз является оптимальным
2024-07-16T18:09+0500
2024-07-16T18:09+0500
2024-07-16T18:09+0500
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
мнение эксперта
бахтиер эргашев
пресс-центр
sputnik
узбекистан
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Узбекистан принял стратегию постепенного вхождения в ЕАЭС. Об этом рассказал директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Ташкент – Бишкек на тему: "Стратегии и перспективы экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС" в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По словам эксперта, который в свое время готовил целый ряд материалов по этому вопросу, в 2017 – 2019 годах вокруг него разворачивались очень активные дискуссии. Вместе с тем он перечислил сферы, на развитии которых вступление республики в ЕАЭС 6-7 лет назад сказалось бы не лучшим образом.Поэтому, по мнению Эргашева, эволюционное, плавное вхождение республики в Евразийский экономический союз является оптимальным.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, мнение эксперта, бахтиер эргашев, пресс-центр, sputnik, узбекистан, видео
еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, мнение эксперта, бахтиер эргашев, пресс-центр, sputnik, узбекистан, видео
Узбекистан принял стратегию постепенного вхождения в ЕАЭС — Эргашев
Эксклюзив
По мнению эксперта, эволюционное, плавное вхождение республики в Евразийский экономический союз является оптимальным.
Узбекистан принял стратегию постепенного вхождения в ЕАЭС. Об этом рассказал директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Ташкент – Бишкек на тему: "Стратегии и перспективы экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС" в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
По словам эксперта, который в свое время готовил целый ряд материалов по этому вопросу, в 2017 – 2019 годах вокруг него разворачивались очень активные дискуссии.
"Я исходил из того, что есть несколько направлений, сфер, по которым Узбекистан изначально получал огромные преимущества от вступления в ЕАЭС. Это начиная от вопросов положения трудовых мигрантов и заканчивая такими отраслями, например, как текстиль, автомобилестроение", — отметил Эргашев.
Вместе с тем он перечислил сферы, на развитии которых вступление республики в ЕАЭС 6-7 лет назад сказалось бы не лучшим образом.
"Но помимо сфер и отраслей, которые выигрывают (от вступления в ЕАЭС, – ред.), были отрасли, которые нужно было защищать по большому счету…То есть всегда есть отрасли, которые к конкуренции не были готовы, и они проиграли бы", — убежден эксперт.
Поэтому, по мнению Эргашева, эволюционное, плавное вхождение республики в Евразийский экономический союз является оптимальным.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.