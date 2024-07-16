https://uz.sputniknews.ru/20240716/eaeu-uzbekistan-vstupleniye-mneniye-ekspert-44821406.html

Узбекистан принял стратегию постепенного вхождения в ЕАЭС — Эргашев

Узбекистан принял стратегию постепенного вхождения в ЕАЭС — Эргашев

Sputnik Узбекистан

По мнению эксперта, эволюционное, плавное вхождение республики в Евразийский экономический союз является оптимальным

2024-07-16T18:09+0500

2024-07-16T18:09+0500

2024-07-16T18:09+0500

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

мнение эксперта

бахтиер эргашев

пресс-центр

sputnik

узбекистан

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Узбекистан принял стратегию постепенного вхождения в ЕАЭС. Об этом рассказал директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев в ходе видеомоста Ташкент – Бишкек на тему: "Стратегии и перспективы экономической интеграции стран Центральной Азии в рамках ЕАЭС" в пресс-центре Sputnik Узбекистан.По словам эксперта, который в свое время готовил целый ряд материалов по этому вопросу, в 2017 – 2019 годах вокруг него разворачивались очень активные дискуссии. Вместе с тем он перечислил сферы, на развитии которых вступление республики в ЕАЭС 6-7 лет назад сказалось бы не лучшим образом.Поэтому, по мнению Эргашева, эволюционное, плавное вхождение республики в Евразийский экономический союз является оптимальным.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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еаэс, узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, мнение эксперта, бахтиер эргашев, пресс-центр, sputnik, узбекистан, видео