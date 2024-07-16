https://uz.sputniknews.ru/20240716/rossiya-gaz-tranzit-kazaxstan-uzbekistan-44826653.html
Транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан возрастет до 3,8 млрд кубометров
Транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан возрастет до 3,8 млрд кубометров
Sputnik Узбекистан
Дальнейшее увеличение поставок голубого топлива из РФ в РУз через территорию Казахстана составит до 11 млрд кубометров в год.
2024-07-16T17:08+0500
2024-07-16T17:08+0500
2024-07-16T17:26+0500
транзит
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казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Объем транспортировки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана в 2024 году планируют нарастить до 3,8 млрд кубометров. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на заседании правительства РК.Саткалиев также указал на устойчивый рост транзита туркменского и узбекского газа в Китай.По его словам, в этом году планируется увеличить транзит до 37,1 млрд кубометров, что на 1,5 млрд кубометров больше, чем в 2023 году.Кроме того, Саткалиев рассказал, что на стадии обсуждения находится вопрос наращивания транзита российского газа в сторону Кыргызстана.Напомним, что 7 июня глава нацкомпании QazaqGaz Санжар Жаркешов и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали долгосрочные договоры по транспортировке российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана и Кыргызстана. Договора подписаны на срок 15 лет, с 2025 по 2040 годы.Ранее первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр и Алексей Миллер также подписали План мероприятий по подготовке объектов магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр 4" для увеличения транспортировки российского газа в Узбекистан.
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транзит российский газ казахстан узбекистан
транзит российский газ казахстан узбекистан
Транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан возрастет до 3,8 млрд кубометров
17:08 16.07.2024 (обновлено: 17:26 16.07.2024)
Дальнейшее увеличение поставок голубого топлива из РФ в РУз через территорию Казахстана составит до 11 млрд кубометров в год.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik.
Объем транспортировки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана в 2024 году планируют нарастить до 3,8 млрд кубометров. Об этом сообщил
министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на заседании правительства РК.
"Ведется работа по полноценному использованию газо-транзитного потенциала страны. В октябре прошлого года был запущен транзит российского газа в Узбекистан. В 2023 году протранспортировано 1,28 млрд м3, в этом году планируется увеличить до 3,8 млрд м3", — отметил он.
Саткалиев также указал на устойчивый рост транзита туркменского и узбекского газа в Китай.
По его словам, в этом году планируется увеличить транзит до 37,1 млрд кубометров, что на 1,5 млрд кубометров больше, чем в 2023 году.
Кроме того, Саткалиев рассказал, что на стадии обсуждения находится вопрос наращивания транзита российского газа в сторону Кыргызстана.
Напомним, что 7 июня глава нацкомпании QazaqGaz Санжар Жаркешов и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали долгосрочные договоры по транспортировке российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана и Кыргызстана. Договора подписаны на срок 15 лет, с 2025 по 2040 годы.
Ранее первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр и Алексей Миллер также подписали План мероприятий по подготовке объектов магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр 4" для увеличения транспортировки российского газа в Узбекистан.