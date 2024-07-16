https://uz.sputniknews.ru/20240716/rossiya-gaz-tranzit-kazaxstan-uzbekistan-44826653.html

Транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан возрастет до 3,8 млрд кубометров

Транзит российского газа через Казахстан в Узбекистан возрастет до 3,8 млрд кубометров

Sputnik Узбекистан

Дальнейшее увеличение поставок голубого топлива из РФ в РУз через территорию Казахстана составит до 11 млрд кубометров в год.

2024-07-16T17:08+0500

2024-07-16T17:08+0500

2024-07-16T17:26+0500

транзит

газ

россия

казахстан

узбекистан

газпром

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Объем транспортировки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана в 2024 году планируют нарастить до 3,8 млрд кубометров. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на заседании правительства РК.Саткалиев также указал на устойчивый рост транзита туркменского и узбекского газа в Китай.По его словам, в этом году планируется увеличить транзит до 37,1 млрд кубометров, что на 1,5 млрд кубометров больше, чем в 2023 году.Кроме того, Саткалиев рассказал, что на стадии обсуждения находится вопрос наращивания транзита российского газа в сторону Кыргызстана.Напомним, что 7 июня глава нацкомпании QazaqGaz Санжар Жаркешов и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подписали долгосрочные договоры по транспортировке российского газа через территорию Казахстана в направлении Узбекистана и Кыргызстана. Договора подписаны на срок 15 лет, с 2025 по 2040 годы.Ранее первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр и Алексей Миллер также подписали План мероприятий по подготовке объектов магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр 4" для увеличения транспортировки российского газа в Узбекистан.

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