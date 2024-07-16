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Московский Дептранс поможет сделать дороги Узбекистана безопаснее
Московский Дептранс поможет сделать дороги Узбекистана безопаснее
Sputnik Узбекистан
В результате совместной работы российских и узбекских специалистов будут внедрены передовые практики и технологии, способствующие улучшению транспортной ситуации в республике
2024-07-16T15:00+0500
2024-07-16T15:00+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
безопасность дорожного движения в узбекистане
общество
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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы помогут повысить безопасность на улицах и дорогах Узбекистана, сообщает Служба безопасности дорожного движения (СБДД) МВД республики. В настоящее время делегация специалистов Дептранса столицы РФ находится в Узбекистане с рабочим визитом. В течение недели российские специалисты будут проводить тренинги для сотрудников Службы безопасности дорожного движения, изучать интенсивность транспортных потоков, анализировать причины ДТП, оценивать работу светофоров и другие факторы, влияющие на пропускную способность и аварийность перекрестков. После этого будут подготовлены практические рекомендации по оптимизации организации дорожного движения.
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узбекистан россия сотрудничество безопасность дорожное движение
узбекистан россия сотрудничество безопасность дорожное движение

Московский Дептранс поможет сделать дороги Узбекистана безопаснее

15:00 16.07.2024
© пресс-служба ГСБДДСотрудники ГСБДД приняли участие в обучающем семинаре, проведенном квалифицированными специалистами Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Сотрудники ГСБДД приняли участие в обучающем семинаре, проведенном квалифицированными специалистами Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2024
© пресс-служба ГСБДД
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В результате совместной работы российских и узбекских специалистов будут внедрены передовые практики и технологии, способствующие улучшению транспортной ситуации в республике.
ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы помогут повысить безопасность на улицах и дорогах Узбекистана, сообщает Служба безопасности дорожного движения (СБДД) МВД республики.
В настоящее время делегация специалистов Дептранса столицы РФ находится в Узбекистане с рабочим визитом.
"Визит экспертов в Ташкент направлен на совершенствование системы организации дорожного движения и повышение безопасности на дорогах нашей страны. Совместная работа позволит внедрить передовые практики и технологии, способствующие улучшению транспортной ситуации в Узбекистане", — говорится в сообщении.
В течение недели российские специалисты будут проводить тренинги для сотрудников Службы безопасности дорожного движения, изучать интенсивность транспортных потоков, анализировать причины ДТП, оценивать работу светофоров и другие факторы, влияющие на пропускную способность и аварийность перекрестков.
© пресс-служба ГСБДДСотрудники ГСБДД приняли участие в обучающем семинаре, проведенном квалифицированными специалистами Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Сотрудники ГСБДД приняли участие в обучающем семинаре, проведенном квалифицированными специалистами Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.07.2024
Сотрудники ГСБДД приняли участие в обучающем семинаре, проведенном квалифицированными специалистами Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
© пресс-служба ГСБДД
"Цель этих мероприятий — выявить узкие места в организации дорожного движения и разработать эффективные решения для повышения безопасности и снижения загруженности ключевых пересечений улиц столицы Узбекистана", — говорится в сообщении.
После этого будут подготовлены практические рекомендации по оптимизации организации дорожного движения.
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