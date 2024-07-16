https://uz.sputniknews.ru/20240716/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-bezopasnost-dorogi-44824852.html

Московский Дептранс поможет сделать дороги Узбекистана безопаснее

Московский Дептранс поможет сделать дороги Узбекистана безопаснее

Sputnik Узбекистан

В результате совместной работы российских и узбекских специалистов будут внедрены передовые практики и технологии, способствующие улучшению транспортной ситуации в республике

2024-07-16T15:00+0500

2024-07-16T15:00+0500

2024-07-16T15:00+0500

узбекистан

россия

сотрудничество

безопасность дорожного движения в узбекистане

общество

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ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Специалисты Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы помогут повысить безопасность на улицах и дорогах Узбекистана, сообщает Служба безопасности дорожного движения (СБДД) МВД республики. В настоящее время делегация специалистов Дептранса столицы РФ находится в Узбекистане с рабочим визитом. В течение недели российские специалисты будут проводить тренинги для сотрудников Службы безопасности дорожного движения, изучать интенсивность транспортных потоков, анализировать причины ДТП, оценивать работу светофоров и другие факторы, влияющие на пропускную способность и аварийность перекрестков. После этого будут подготовлены практические рекомендации по оптимизации организации дорожного движения.

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