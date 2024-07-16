https://uz.sputniknews.ru/20240716/uzbekistan-soraya-pomosch-obucheniye-44821232.html

Как обучают сотрудников скорой помощи в Узбекистане – видео

Как обучают сотрудников скорой помощи в Узбекистане – видео

Sputnik Узбекистан

Республиканский центр скорой медицинской помощи в Ташкенте ежегодно принимает около 6 тыс. обращений. В день каждый оператор обрабатывает от 45 до 80 вызовов

2024-07-16T12:57+0500

2024-07-16T12:57+0500

2024-07-16T12:57+0500

видео

эксклюзив

ташкент

скорая помощь

обучение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/07/0f/44814981_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fa669b9baffd048c61097d065fe93335.jpg

По каждому из поступивших в ташкентский колл-центр вызовов выезжает бригада скорой, специалистов которой обучают в Школе повышения квалификации и переквалификации сотрудников скорой медицинской помощи.Медиков учат базовой и детской реанимации, оказанию помощи пациентам с травмами на догоспитальном этапе, грамотным действиям при экстренных родах. Подробнее о том, кто кроме врачей проходит курс обучения в данной школе, сколько он длится и как работает скорая помощь — в видео Sputnik Узбекистан.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

сотрудники скорая помощь узбекистан обучение