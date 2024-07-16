https://uz.sputniknews.ru/20240716/uzbekistan-soraya-pomosch-obucheniye-44821232.html
Как обучают сотрудников скорой помощи в Узбекистане – видео
Как обучают сотрудников скорой помощи в Узбекистане – видео
Sputnik Узбекистан
Республиканский центр скорой медицинской помощи в Ташкенте ежегодно принимает около 6 тыс. обращений. В день каждый оператор обрабатывает от 45 до 80 вызовов
2024-07-16T12:57+0500
2024-07-16T12:57+0500
2024-07-16T12:57+0500
видео
эксклюзив
ташкент
скорая помощь
обучение
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По каждому из поступивших в ташкентский колл-центр вызовов выезжает бригада скорой, специалистов которой обучают в Школе повышения квалификации и переквалификации сотрудников скорой медицинской помощи.Медиков учат базовой и детской реанимации, оказанию помощи пациентам с травмами на догоспитальном этапе, грамотным действиям при экстренных родах. Подробнее о том, кто кроме врачей проходит курс обучения в данной школе, сколько он длится и как работает скорая помощь — в видео Sputnik Узбекистан.
ташкент
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2024
Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
сотрудники скорая помощь узбекистан обучение
сотрудники скорая помощь узбекистан обучение
Как обучают сотрудников скорой помощи в Узбекистане – видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Республиканский центр скорой медицинской помощи в Ташкенте ежегодно принимает около 6 тыс. обращений. В день каждый оператор обрабатывает от 45 до 80 вызовов.
По каждому из поступивших в ташкентский колл-центр вызовов выезжает бригада скорой, специалистов которой обучают в Школе повышения квалификации и переквалификации сотрудников скорой медицинской помощи.
Медиков учат базовой и детской реанимации, оказанию помощи пациентам с травмами на догоспитальном этапе, грамотным действиям при экстренных родах.
Подробнее о том, кто кроме врачей проходит курс обучения в данной школе, сколько он длится и как работает скорая помощь — в видео Sputnik Узбекистан.