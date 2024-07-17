https://uz.sputniknews.ru/20240717/na-chto-sposobna-trextonnaya-bomba-fab-3000-44833225.html
Ростех: на что способна трехтонная бомба ФАБ-3000
Ростех: на что способна трехтонная бомба ФАБ-3000
Sputnik Узбекистан
Использование бомб семейства ФАБ, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) дает значительный успех на линии соприкосновения с противником в зоне специальной военной операции
2024-07-17T15:00+0500
2024-07-17T15:00+0500
2024-07-17T15:00+0500
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безопасность
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 может накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей, сообщает РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию "Ростех". При детонации данной бомбы создается мощная ударная волна, способная уничтожить открытый взводный опорный пункт ВСУ. Ранее Минобороны показало видео с применением ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в зоне спецоперации. В ролике демонстрируют фронтовой бомбардировщик Су-34, несущий одну ФАБ-3000 под фюзеляжем. После сброса прикрепленный к бомбе УМПК раскрывает крыло, и она планирует к цели. Модуль обеспечивает высокоточное применение изначально свободнопадающего боеприпаса.В марте сообщалось о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. По словам российского военного эксперта Алексея Леонкова, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, а новые технологии превратят ее в высокоточное оружие.
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ростех бомба фаб -3000 успех линия соприкосновения противник
ростех бомба фаб -3000 успех линия соприкосновения противник
Ростех: на что способна трехтонная бомба ФАБ-3000
Использование бомб семейства ФАБ, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), обеспечивает значительный успех на линии соприкосновения с противником в зоне специальной военной операции.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
Трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000 может накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей, сообщает РИА Новости
со ссылкой на госкорпорацию "Ростех".
При детонации данной бомбы создается мощная ударная волна, способная уничтожить открытый взводный опорный пункт ВСУ.
"Бомбы ФАБ-3000 имеют заряд взрывчатого вещества около полутора тонн. На практике это означает, что при взрыве создается ударная волна, позволяющая уничтожить цель типа взводного опорного пункта ВСУ с земляными укреплениями открытого типа", — рассказали в корпорации.
Ранее Минобороны показало видео с применением ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в зоне спецоперации. В ролике демонстрируют фронтовой бомбардировщик Су-34, несущий одну ФАБ-3000 под фюзеляжем. После сброса прикрепленный к бомбе УМПК раскрывает крыло, и она планирует к цели. Модуль обеспечивает высокоточное применение изначально свободнопадающего боеприпаса.
В марте сообщалось о запуске массового производства трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. По словам российского военного эксперта Алексея Леонкова, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, а новые технологии превратят ее в высокоточное оружие.