https://uz.sputniknews.ru/20240717/sadyr-japarov-gosvizit-uzbekistan-44833619.html

Президент Кыргызстана посетит Узбекистан с госвизитом — дата, что в программе

Президент Кыргызстана посетит Узбекистан с госвизитом — дата, что в программе

Sputnik Узбекистан

Садыр Жапаров проведет переговоры с узбекским коллегой, а также примет участие в открытии Дней культуры КР в РУз

2024-07-17T12:51+0500

2024-07-17T12:51+0500

2024-07-17T12:53+0500

политика

визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан

садыр жапаров

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18-19 июля совершит государственный визит в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы КР. В рамках визита он проведет двусторонние переговоры с узбекским коллегой. Кроме того, Жапаров примет участие в церемонии официального открытия Дней культуры Кыргызской Республики в Узбекистане. Вместе с тем к визиту приурочили ряд мероприятий, включая кыргызско-узбекский бизнес-форум и форум ректоров вузов двух стран.

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