https://uz.sputniknews.ru/20240717/sadyr-japarov-gosvizit-uzbekistan-44833619.html
Президент Кыргызстана посетит Узбекистан с госвизитом — дата, что в программе
Президент Кыргызстана посетит Узбекистан с госвизитом — дата, что в программе
Sputnik Узбекистан
Садыр Жапаров проведет переговоры с узбекским коллегой, а также примет участие в открытии Дней культуры КР в РУз
2024-07-17T12:51+0500
2024-07-17T12:51+0500
2024-07-17T12:53+0500
политика
визит президента кыргызстана садыра жапарова в узбекистан
садыр жапаров
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18-19 июля совершит государственный визит в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы КР. В рамках визита он проведет двусторонние переговоры с узбекским коллегой. Кроме того, Жапаров примет участие в церемонии официального открытия Дней культуры Кыргызской Республики в Узбекистане. Вместе с тем к визиту приурочили ряд мероприятий, включая кыргызско-узбекский бизнес-форум и форум ректоров вузов двух стран.
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кыргызстан президент госвизит узбекистан садыр жапаров
кыргызстан президент госвизит узбекистан садыр жапаров
Президент Кыргызстана посетит Узбекистан с госвизитом — дата, что в программе
12:51 17.07.2024 (обновлено: 12:53 17.07.2024)
Садыр Жапаров проведет переговоры с узбекским коллегой, а также примет участие в открытии Дней культуры КР в РУз.
ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 18-19 июля совершит государственный визит в Узбекистан, сообщает
пресс-служба главы КР.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 18-19 июля совершит государственный визит в Узбекистан", — говорится в сообщении.
В рамках визита он проведет двусторонние переговоры с узбекским коллегой.
"Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-узбекских отношений", — говорится в сообщении.
Кроме того, Жапаров примет участие в церемонии официального открытия Дней культуры Кыргызской Республики в Узбекистане.
"Также состоится церемония онлайн запуска/открытия реализуемых двусторонних проектов с участием глав государств Кыргызстана и Узбекистана", — указано в сообщении.
Вместе с тем к визиту приурочили ряд мероприятий, включая кыргызско-узбекский бизнес-форум и форум ректоров вузов двух стран.