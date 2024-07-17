https://uz.sputniknews.ru/20240717/svo-novuyu-partiyu-modernizirovannyx-mig-31bm-poluchili-vks-rossii-44831522.html

СВО: новую партию модернизированных МиГ-31БМ получили ВКС России

СВО: новую партию модернизированных МиГ-31БМ получили ВКС России

Sputnik Узбекистан

Пока Запад робеет и "примеривается" к поставкам F-16 киевскому режиму, Россия готовит горячий прием натовским самолетам на земле и в небе — Воздушно-космические силы получили первую в 2024 году партию модернизированных истребителей МиГ-31БМ

2024-07-17T17:10+0500

2024-07-17T17:10+0500

2024-07-17T17:10+0500

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Российскому министерству обороны 15 июля передана новая партия глубоко модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. Авиатехника успешно прошла комплекс наземных и летных испытаний, полностью готова к выполнению сложных боевых задач в зоне СВО.Двухместный сверхзвуковой истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31БМ предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любом диапазоне высот, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Модификация МиГ-31К создана для применения гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".Новые МиГ-31 в России не производятся с 1994 года, однако авиазавод "Сокол" в Нижнем Новгороде с 2011 года осуществляет модернизацию ранее выпущенных (всего свыше 500) истребителей до уровня МиГ-31БМ. В боевом строю ВКС России на сегодня – около 350 истребителей МиГ-31, из которых модернизированы до версии МиГ-31БМ (МиГ-31К) более 110 машин, далее – все остальные.Эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла в два с половиной раза. Дальность обнаружения воздушных целей доведена до 320 км, а дальность их поражения – до 280 км, максимальная масса боевой нагрузки – до 9000 кг. Истребитель-перехватчик способен взять на борт шесть авиабомб КАБ-1500 или шесть гиперзвуковых ракет "воздух-воздух" Р-37М (скорость 6 Махов) большой дальности и еще шесть ракет Р-33С, поэтому не имеет себе равных по огневой мощи. Всепогодный МиГ-31БМ в титановом корпусе считается единственным в мире серийным истребителем, способным перехватывать крылатые ракеты с эффективностью более 90 процентов. Воздушный корабль принят на вооружение в 1981 году, пережил восемь модификаций, и сегодня остается самым могущественным на планете. Даже после появления боевых самолетов пятого поколения.В противостоянии с российскими МиГ-31БМ на украинском ТВД натовские "вундерваффе" F-16 не имеют ни одного шанса на выживание. Они будут оперативно уничтожены в небе или на аэродромах. Американское издание Military Watch Magazine с тревогой отмечает высокую эффективность МиГ-31БМ на европейском ТВД: "Мощный радар перехватчика позволяет ему поражать самолеты противника на экстремальных расстояниях, используя 400-километровую дальность действия ракет Р-37М, без поддержки наземных радаров или бортовых систем раннего предупреждения и управления". Бортовая РЛС способна "прожигать" любую систему радиоэлектронной борьбы за счет "чистой мощи". Вооружение истребителя-перехватчика МиГ-31БМ позволяет поражать даже низкоорбитальные спутники Земли.Безупречный "убийца"Ударный МиГ-31К утром 11 июля поразил засекреченный ракетный арсенал ВСУ в Черноморском. Взрыв боеприпасов оказался настолько сильным, что его слышали жители Одессы – на расстоянии до 20 км. МиГ-31К поднимает гиперзвуковую ракету Х-47М2 (10 Махов) на 25 км, разгоняясь перед пуском до 3000 км/час. Неотразимые "Кинжалы" (дальностью до 2000 км) методично уничтожают важные объекты ВСУ, натовские комплексы ПВО, включая "исключительные" ЗРК Patriot, и саму репутацию "гегемона" – с марта 2022 года, когда одним ударом был ликвидирован стратегический подземный арсенал ВСУ на западе Украины. Предназначенные для высокоточных ударов по наземным (надводным) целям на расстоянии более 2 000 км от точки пуска российские тяжелые МиГ-31К вызывают в НАТО ужас.Американские аналитики признают, что российский МиГ-31 является самым тяжелым и быстрым современным истребителем-перехватчиком в мире. Модернизированный МиГ-31БМ и его вооружение остаются недостижимой технологической вершиной для США и НАТО. Тактическим преимуществом считается также "закрытость" боевого потенциала МиГ-31 от западных специалистов – истребитель никогда не экспортировался, и не передавался странам Варшавского договора.Между тем, подготовка украинских летчиков F-16 ни шатко, ни валко продолжается уже более года. Судя по репортажам Пентагона, специалисты ВСУ уже освоили учебную машину Tutor T1 с одним пропеллером, и близки к пересадке на реактивные самолеты. Российские расчеты ПВО и летчики-истребители с нетерпением ждут давно обещанные Западом "мишени" F-16, тренируясь на украинских МиГ-29.За время СВО уничтожены 628 самолетов ВСУ, то есть многие сотни истребителей четвертого поколения (украинские МиГ-29 и Су-27), которые по боевым характеристикам ничуть не уступали американским F-16. Неслучайно Германия отказалась присоединяться к "истребительной коалиции" Запада, поставлять киевскому режиму боевые самолеты – бесполезно и безнадежно. Российские МиГ-31БМ (МиГ-31К) днем и ночью, в любую погоду неотвратимо приближают достижение целей СВО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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