https://uz.sputniknews.ru/20240717/videomost-gruziya-sentralnaya-aziya-sblijeniye-44830926.html

Видеомост: "Геополитическая диверсификация Грузии – роль Центральной Азии"

Видеомост: "Геополитическая диверсификация Грузии – роль Центральной Азии"

Sputnik Узбекистан

На вопросы журналистов в пресс-центре Sputnik Узбекистан ответят эксперты из Тбилиси, Ташкента и Бишкека.

2024-07-17T10:55+0500

2024-07-17T10:55+0500

2024-07-17T13:30+0500

пресс-центр

sputnik

узбекистан

мнение эксперта

тбилиси

ташкент

бишкек

грузия

центральная азия

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/09/32753647_0:35:3073:1763_1920x0_80_0_0_b264e36485fd55137a2dd45f880997c1.jpg

Видеомост Тбилиси – Ташкент – Бишкек: "Геополитическая диверсификация Грузии — роль Центральной Азии" состоится в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в четверг, 18 июля, в 13.00 (время ташкентское).Грузия и страны Центральной Азии — Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан — наращивают взаимоотношения. Грузия заинтересована в инвестициях и налоговых пошлинах, которые бюджет извлекает из транзитных проектов и переправки грузов через ее территорию. В свою очередь республики Центральной Азии извлекают пользу из транзитного пути Восток – Запад (т. н. Среднего коридора), транспортируя товары на запад и по южному направлению (на Ближний Восток).В чем геополитическая значимость Грузии и стран ЦА для таких глобальных центров силы, как Китай, Россия и Индия? В чем суть интеграции южнокавказского и центральноазиатского пространств? Какие сценарии развития имеют данные отношения в условиях многополярного мира?На эти и другие вопросы журналистов ответят участники видеомоста:В ТбилисиВ ТашкентеВ Бишкеке

узбекистан

тбилиси

ташкент

бишкек

грузия

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видеомост центральная азия грузия