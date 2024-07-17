https://uz.sputniknews.ru/20240717/videomost-gruziya-sentralnaya-aziya-sblijeniye-44830926.html
Видеомост: "Геополитическая диверсификация Грузии – роль Центральной Азии"
Видеомост: "Геополитическая диверсификация Грузии – роль Центральной Азии"
Sputnik Узбекистан
На вопросы журналистов в пресс-центре Sputnik Узбекистан ответят эксперты из Тбилиси, Ташкента и Бишкека.
2024-07-17T10:55+0500
2024-07-17T10:55+0500
2024-07-17T13:30+0500
пресс-центр
sputnik
узбекистан
мнение эксперта
тбилиси
ташкент
бишкек
грузия
центральная азия
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Видеомост Тбилиси – Ташкент – Бишкек: "Геополитическая диверсификация Грузии — роль Центральной Азии" состоится в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в четверг, 18 июля, в 13.00 (время ташкентское).Грузия и страны Центральной Азии — Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан — наращивают взаимоотношения. Грузия заинтересована в инвестициях и налоговых пошлинах, которые бюджет извлекает из транзитных проектов и переправки грузов через ее территорию. В свою очередь республики Центральной Азии извлекают пользу из транзитного пути Восток – Запад (т. н. Среднего коридора), транспортируя товары на запад и по южному направлению (на Ближний Восток).В чем геополитическая значимость Грузии и стран ЦА для таких глобальных центров силы, как Китай, Россия и Индия? В чем суть интеграции южнокавказского и центральноазиатского пространств? Какие сценарии развития имеют данные отношения в условиях многополярного мира?На эти и другие вопросы журналистов ответят участники видеомоста:В ТбилисиВ ТашкентеВ Бишкеке
узбекистан
тбилиси
ташкент
бишкек
грузия
центральная азия
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видеомост центральная азия грузия
видеомост центральная азия грузия
Видеомост: "Геополитическая диверсификация Грузии – роль Центральной Азии"
10:55 17.07.2024 (обновлено: 13:30 17.07.2024)
На вопросы журналистов в пресс-центре Sputnik Узбекистан ответят эксперты из Тбилиси, Ташкента и Бишкека.
Видеомост Тбилиси – Ташкент – Бишкек: "Геополитическая диверсификация Грузии — роль Центральной Азии" состоится в мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан в четверг, 18 июля, в 13.00 (время ташкентское).
Грузия и страны Центральной Азии — Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан — наращивают взаимоотношения. Грузия заинтересована в инвестициях и налоговых пошлинах, которые бюджет извлекает из транзитных проектов и переправки грузов через ее территорию. В свою очередь республики Центральной Азии извлекают пользу из транзитного пути Восток – Запад (т. н. Среднего коридора), транспортируя товары на запад и по южному направлению (на Ближний Восток).
В чем геополитическая значимость Грузии и стран ЦА для таких глобальных центров силы, как Китай, Россия и Индия? В чем суть интеграции южнокавказского и центральноазиатского пространств? Какие сценарии развития имеют данные отношения в условиях многополярного мира?
На эти и другие вопросы журналистов ответят участники видеомоста:
политолог, основатель SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.
эксперт компании "Norma", кандидат экономических наук Жорилла Абдуллаев.
политолог, кандидат политических наук Алина Молдокеева.