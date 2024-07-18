https://uz.sputniknews.ru/20240718/geopoliticheskaya-diversifikatsiya-gruzii-rol-tsentralnoy-azii-44843548.html

"Геополитическая диверсификация Грузии – роль Центральной Азии" — видео

"Геополитическая диверсификация Грузии – роль Центральной Азии" — видео

Sputnik Узбекистан

На вопросы журналистов в пресс-центре Sputnik Узбекистан отвечают эксперты из Тбилиси, Ташкента и Бишкека.

2024-07-18T13:12+0500

2024-07-18T13:12+0500

2024-07-18T14:36+0500

пресс-центр

sputnik

узбекистан

мнение эксперта

тбилиси

ташкент

бишкек

грузия

центральная азия

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан прошел видеомост Тбилиси – Ташкент – Бишкек: "Геополитическая диверсификация Грузии — роль Центральной Азии".Грузия и страны Центральной Азии — Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан — наращивают взаимоотношения. Грузия заинтересована в инвестициях и налоговых пошлинах, которые бюджет извлекает из транзитных проектов и переправки грузов через ее территорию. В свою очередь республики ЦА извлекают пользу из транзитного пути Восток – Запад (т. н. Среднего коридора), транспортируя товары на запад и по южному направлению (на Ближний Восток).В чем геополитическая значимость Грузии и стран ЦА для таких глобальных центров силы, как Китай, Россия и Индия? В чем суть интеграции южнокавказского и центральноазиатского пространств? Какие сценарии развития имеют данные отношения в условиях многополярного мира? На эти и другие вопросы журналистов ответили участники видеомоста.В ТбилисиВ ТашкентеВ Бишкеке

узбекистан

тбилиси

ташкент

бишкек

грузия

центральная азия

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