https://uz.sputniknews.ru/20240718/svo-ukrainskaya-armiya-otstupaet-na-nepodgotovlennye-pozitsii-44843122.html

СВО: украинская армия отступает на неподготовленные позиции

СВО: украинская армия отступает на неподготовленные позиции

Sputnik Узбекистан

Обладая значительным огневым, тактическим и стратегическим превосходством на украинском ТВД, российские войска уверенно освобождают левобережье Днепра от ВСУ, бандеровцев и иностранных наемников

2024-07-18T17:13+0500

2024-07-18T17:13+0500

2024-07-18T17:13+0500

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Противник несет огромные потери, и за неделю отброшен от населенных пунктов Восход, Урожайное, Ленинское. На очереди — Красногоровка. Идут ожесточенные бои на городских окраинах Торецка.Генштаб ВСУ 16 июля запоздало признал отступление украинских войск из Урожайного и Крынок. Российская армия освободила поселок Урожайное (ДНР) двумя днями ранее, а село Крынки (Херсонской области) — еще в феврале.Украинское командование выводит из Красногоровки остатки 79-й десантно-штурмовой бригады и 59-й мотопехотной "бригады смертников". Российские войска контролируют уже 90 процентов территории города. "Забытые" подразделения 59-й бригады попали в огневой мешок, и фактически обречены на уничтожение. Ранее ВС России освободили поселок Восход — в пяти километрах западнее Очеретино.Отступающие из Пивденного (Ленинского) в направлении Торецка (Дзержинска) части ВСУ не имеют заранее подготовленных запасных позиций. Между тем, Торецк критически важен для устойчивости украинской обороны, его близкое освобождение открывает Российской армии путь на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск, и в целом ускоряет ход СВО.Высокоточными ударами 16 июля поражены ангары с беспилотниками и самолетами ВСУ в поселке Набережное под Одессой. В этом регионе много приоритетных целей для российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М". Ранее в Одесской области уничтожены две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационная станция наведения ВСУ. В Херсонской области поражены три РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении (ОТРК ATACMS) и десять иностранных специалистов, приданных украинской армии. Российские "Искандеры" и "Герани" столь же методично работают по аэродрому Староконстантинов (Хмельницкой области), где противник пытается создать "купол ПВО" для базирования натовских самолетов F-16. В Сумской области — в 16 км от российской границы – оперативно и эффективно уничтожена колонна боевой техники ВСУ.Британский Grob над УкраинойНа фоне ежедневных высокоточных ракетных (авиационных) ударов, необратимого продвижения ВС России в западном направлении, желание НАТО и намерение киевского режима организовать некое контрнаступление ВСУ осенью 2024 года выглядят нереалистичными, и самоубийственными для украинской государственности.Потери ВСУ растут. За интересы США в июле ежесуточно гибнут около 2000 украинских военнослужащих. В целом за период СВО российские войска уничтожили: 628 самолетов, 277 вертолетов, 27709 беспилотных летательных аппаратов, 552 зенитных ракетных комплекса, 16602 танка и других боевых бронемашин, 1379 установок РСЗО, 12013 орудий полевой артиллерии и более 23 тысяч спецавтотехники противника. Данные Минобороны РФ свидетельствуют: военная помощь десятков стран НАТО и примкнувших к ним "доноров" оказалась бессмысленной — украинская прокси-войско и коллективный Запад явно проигрывают войну с Россией, армия и военно-промышленный комплекс которой "неожиданно" оказались во много раз эффективнее коалиции "демократий".Британское издание Army Technology дополняет российскую статистику: "Члены НАТО и другие союзники Украины предоставили от 805 до 947 артустановок и РСЗО, начиная от 105-мм тактических платформ ближнего действия, таких как L118, и 155-мм гаубиц средней дальности до РСЗО дальнего действия, в частности, систем HIMARS или M270", которых уже нет.Мистическим смыслом веет от замеченного над Украиной учебно-пилотажного самолета Grob G120TP-A Prefect T1 военно-воздушных сил Великобритании. Британский "Гроб" 16 июля пролетел над Николаевской, Кировоградской, Харьковской, Сумской, Черниговской областями, и к ночи пропал с радаров (Flightradar) в районе села Чабановка Закарпатской области. Примерно в это же время госдеп США отверг требование России устранить причины кризиса на Украине, ведь биолаборатории Пентагона, натовские войска, самолеты и ракеты у российских границ — это "демократия".Ранее Россия предупредила британского премьера Кира Стармера: за разрешение ВСУ бить поставленным оружием по территории РФ придется ответить Соединенному королевству. На следующий день британское министерство обороны опровергло разрешение "пиджака" Стармера на удары по России ракетами Storm Shadow. И все же победа России станет поражением и всемирным унижением ЕС, НАТО и США, что для Запада совершенно недопустимо.Натовские военные аналитики считают, что украинский генштаб "по-прежнему способен мобилизовать ресурсы и осуществлять значительные переброски, концентрировать силы и поддерживать свои подразделения материально-технически". Может, — значит, должен вести войну до последнего украинца. Такой подход "союзников" обрекает Украину на уничтожение в самом прямом смысле этого слова.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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сво украинская армия отсупление