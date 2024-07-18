https://uz.sputniknews.ru/20240718/tank-80-uluchsheniye-vyjivayemost-ekipaj-44847019.html

Российский танкист рассказал, как улучшают Т-80 для повышения выживаемости экипажа

Российский танкист рассказал, как улучшают Т-80 для повышения выживаемости экипажа

Sputnik Узбекистан

Основной задачей танков на данном этапе является поддержка пехоты и поражение живой силы противника, уничтожение окопов, блиндажей.

2024-07-18T14:21+0500

2024-07-18T14:21+0500

2024-07-18T14:31+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Основной российский танк Т-80, который используют военные в зоне спецоперации, в полевых условиях оснащают дополнительными средствами защиты, за счет чего существенно возрастает выживаемость экипажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на механика-водителя 10-го отдельного танкового батальона "Южной" группировки войск с позывным "Батон". Танкист также добавил, что из-за того, что противник для поражения бронетехники интенсивно использует БПЛА, в том числе и FPV-дроны, на танках дополнительно устанавливают средства РЭБ, которые создают помехи и дрон противника не достигает цели.Военнослужащий отметил преимущества танка Т-80 по сравнению с Т-72. Они связаны с его высокой мощностью и мобильностью, что позволяет Т-80 хорошо маневрировать на поле боя и уходить от артиллерии противника, меняя огневые позиции. На танке Т-80 установлен газотурбинный двигатель, позволяющий ему быстро набирать скорость. С учетом местности танк может разогнаться почти до 100 километров в час.Основной задачей танков на данном этапе является поддержка пехоты и поражение живой силы противника, уничтожение окопов, блиндажей. "Мы находимся на Донецком направлении, противник огрызается, но мы не сдаемся, идем вперед", — заключил российский боец.

россия

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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