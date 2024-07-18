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Российский танкист рассказал, как улучшают Т-80 для повышения выживаемости экипажа
Российский танкист рассказал, как улучшают Т-80 для повышения выживаемости экипажа
Sputnik Узбекистан
Основной задачей танков на данном этапе является поддержка пехоты и поражение живой силы противника, уничтожение окопов, блиндажей.
2024-07-18T14:21+0500
2024-07-18T14:21+0500
2024-07-18T14:31+0500
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Основной российский танк Т-80, который используют военные в зоне спецоперации, в полевых условиях оснащают дополнительными средствами защиты, за счет чего существенно возрастает выживаемость экипажа, сообщает РИА Новости со ссылкой на механика-водителя 10-го отдельного танкового батальона "Южной" группировки войск с позывным "Батон". Танкист также добавил, что из-за того, что противник для поражения бронетехники интенсивно использует БПЛА, в том числе и FPV-дроны, на танках дополнительно устанавливают средства РЭБ, которые создают помехи и дрон противника не достигает цели.Военнослужащий отметил преимущества танка Т-80 по сравнению с Т-72. Они связаны с его высокой мощностью и мобильностью, что позволяет Т-80 хорошо маневрировать на поле боя и уходить от артиллерии противника, меняя огневые позиции. На танке Т-80 установлен газотурбинный двигатель, позволяющий ему быстро набирать скорость. С учетом местности танк может разогнаться почти до 100 километров в час.Основной задачей танков на данном этапе является поддержка пехоты и поражение живой силы противника, уничтожение окопов, блиндажей. "Мы находимся на Донецком направлении, противник огрызается, но мы не сдаемся, идем вперед", — заключил российский боец.
россия
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т-80 экипаж выживаемость
Российский танкист рассказал, как улучшают Т-80 для повышения выживаемости экипажа
14:21 18.07.2024 (обновлено: 14:31 18.07.2024)
Основной задачей танков на данном этапе является поддержка пехоты и поражение живой силы противника, уничтожение окопов и блиндажей.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
Основной российский танк Т-80, который используют военные в зоне спецоперации, в полевых условиях оснащают дополнительными средствами защиты, за счет чего существенно возрастает выживаемость экипажа, сообщает РИА Новости
со ссылкой на механика-водителя 10-го отдельного танкового батальона "Южной" группировки войск с позывным "Батон".
"Дополнительное оборудование для выживания экипажа у нас на танках стоит — защитные козырьки, так называемые мангалы, они работают от сбросов (с БПЛА). У нас установлены и противопожарные шары, которые взрываются при возгорании бронетехники", — рассказал он.
Танкист также добавил, что из-за того, что противник для поражения бронетехники интенсивно использует БПЛА, в том числе и FPV-дроны, на танках дополнительно устанавливают средства РЭБ, которые создают помехи и дрон противника не достигает цели.
Военнослужащий отметил преимущества танка Т-80 по сравнению с Т-72. Они связаны с его высокой мощностью и мобильностью, что позволяет Т-80 хорошо маневрировать на поле боя и уходить от артиллерии противника, меняя огневые позиции. На танке Т-80 установлен газотурбинный двигатель, позволяющий ему быстро набирать скорость. С учетом местности танк может разогнаться почти до 100 километров в час.
"Преимущества Т-80 — (он) будет получше, поманевренней, по прохождению получше, по стрельбе, быстрее стреляет, быстрее перезарядка, снарядов больше в барабане. Основное преимущество танка в бою — быстрый, резкий, послушный", — перечислил танкист.
Основной задачей танков на данном этапе является поддержка пехоты и поражение живой силы противника, уничтожение окопов, блиндажей. "Мы находимся на Донецком направлении, противник огрызается, но мы не сдаемся, идем вперед", — заключил российский боец.