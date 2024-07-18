https://uz.sputniknews.ru/20240718/uzbeksko-kyrgyzskiy-biznes-forum-tashkent-44844453.html
Узбекско-кыргызский бизнес-форум прошел в Ташкенте — главное
Узбекско-кыргызский бизнес-форум прошел в Ташкенте — главное
Sputnik Узбекистан
В рамках мероприятия подписали 20 документов. Они касаются развития сотрудничества в торгово-экономической и промышленной сферах
2024-07-18T11:55+0500
2024-07-18T11:55+0500
2024-07-18T11:55+0500
узбекистан
кыргызстан
бизнес-форум
экономика
торговля
подписание документов
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. В Ташкенте прошел узбекско-кыргызский бизнес-форум с участием руководителей профильных министерств, ведомств, отраслевых объединений и представителей деловых кругов обеих стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также подписали ряд двусторонних документов. Среди перспективных направлений они обозначили наращивание экспорта готового текстиля, продовольствия, пластмассы, обуви, IT услуг, удобрений, стройматериалов, бытовой техники и фармацевтики из Узбекистана, а также поставки номенклатуры востребованных товаров, в том числе крупного и мелкого рогатого скота, угля, продовольствия, стройматериалов и других наименований из Кыргызстана. Кроме того, был отмечен потенциал сотрудничества в сфере энергетики, торговли и сельского хозяйства. Он предложил развивать кооперацию путем создания в приграничных областях предприятий по производству бытовой техники, лекарственных средств, мебели, стройматериалов, обуви, кожаных изделий, с вовлечением в эти совместные проекты и инициативы всех регионов Узбекистана и Кыргызстана. Также, по его мнению, нужно наладить практику взаимных визитов делегаций регионов с проведением форумов, выставок, круглых столов, встреч и культурно-гуманитарных мероприятий. В свою очередь, кыргызская сторона отметила сферу промышленности — одно из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Так, в рамках визита главы Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан запланированы церемония запуска завода по сборке автомобилей в Чуйской области в онлайн режиме и совместного проекта по производству полотна и швейных трикотажных изделий в городе Кара-Балта. В рамках бизнес-форума прошли открытый диалог и переговоры в формате B2B, в ходе которых предприниматели из Узбекистана и Кыргызстана смогли задать интересующие их вопросы, получить поддержку со стороны профильных ведомств, а также обсудить технические детали совместных проектов и торговых поставок. По итогам форума подписали 20 торговых соглашений в сферах химической промышленности и сельского хозяйства, а также соглашение по созданию логистического центра. Для справки: сегодня в Узбекистане функционирует около 280 предприятий с участием кыргызского капитала. Двусторонний товарооборот увеличился в 4 раза с 2020 года.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
узбекистан кыргызстан бизнес-форум ташкент
узбекистан кыргызстан бизнес-форум ташкент
Узбекско-кыргызский бизнес-форум прошел в Ташкенте — главное
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
В рамках мероприятия подписали 20 документов. Они касаются развития сотрудничества в торгово-экономической и промышленной сферах.
ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik.
В Ташкенте прошел узбекско-кыргызский бизнес-форум с участием руководителей профильных министерств, ведомств, отраслевых объединений и представителей деловых кругов обеих стран, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, а также подписали ряд двусторонних документов.
Среди перспективных направлений они обозначили наращивание экспорта готового текстиля, продовольствия, пластмассы, обуви, IT услуг, удобрений, стройматериалов, бытовой техники и фармацевтики из Узбекистана, а также поставки номенклатуры востребованных товаров, в том числе крупного и мелкого рогатого скота, угля, продовольствия, стройматериалов и других наименований из Кыргызстана.
Кроме того, был отмечен потенциал сотрудничества в сфере энергетики, торговли и сельского хозяйства.
"На сегодняшний день портфель узбекско-кыргызского фонда развития включает 33 инвестиционных проекта на сумму $186 млн. Однако имеется большой незадействованный потенциал сотрудничества в сфере промышленности, энергетики, торговли, сельского хозяйства", — отметил заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей РУз Жамшид Ходжаев.
Он предложил развивать кооперацию путем создания в приграничных областях предприятий по производству бытовой техники, лекарственных средств, мебели, стройматериалов, обуви, кожаных изделий, с вовлечением в эти совместные проекты и инициативы всех регионов Узбекистана и Кыргызстана. Также, по его мнению, нужно наладить практику взаимных визитов делегаций регионов с проведением форумов, выставок, круглых столов, встреч и культурно-гуманитарных мероприятий.
В свою очередь, кыргызская сторона отметила сферу промышленности — одно из ключевых направлений двустороннего сотрудничества.
Так, в рамках визита главы Кыргызстана Садыра Жапарова в Узбекистан запланированы церемония запуска завода по сборке автомобилей в Чуйской области в онлайн режиме и совместного проекта по производству полотна и швейных трикотажных изделий в городе Кара-Балта.
"Большую роль в продвижении наших товаров и услуг, а также в налаживании деловых контактов между предпринимателями двух стран играет торговое представительство Кыргызстана в Узбекистане. Хочу подчеркнуть, что наше торговое представительство всячески готово поддержать инициативы наших узбекских друзей", — сказал заместитель председателя Кабмина — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Бакыт Торобаев.
В рамках бизнес-форума прошли открытый диалог и переговоры в формате B2B, в ходе которых предприниматели из Узбекистана и Кыргызстана смогли задать интересующие их вопросы, получить поддержку со стороны профильных ведомств, а также обсудить технические детали совместных проектов и торговых поставок.
По итогам форума подписали 20 торговых соглашений в сферах химической промышленности и сельского хозяйства, а также соглашение по созданию логистического центра.
Для справки: сегодня в Узбекистане функционирует около 280 предприятий с участием кыргызского капитала. Двусторонний товарооборот увеличился в 4 раза с 2020 года.