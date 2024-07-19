https://uz.sputniknews.ru/20240719/banki-aviakompanii-rabota-sboy-prichina-44868303.html
СМИ: По всему миру произошли сбои в работе банков и авиакомпаний — причина
СМИ: По всему миру произошли сбои в работе банков и авиакомпаний — причина
Sputnik Узбекистан
Из-за сбоя Windows отменены сотни авиарейсов, парализована работа многих банков. В Microsoft заявили, что принимают необходимые меры
2024-07-19T14:35+0500
2024-07-19T14:35+0500
2024-07-19T14:45+0500
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технологии
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банки
авиакомпания
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. По всему миру произошел технический сбой. В результате массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, сообщают СМИ.Указывается, что отменены сотни авиарейсов, парализована работа многих банков.По информации австралийского телеканала ABC, причина связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. На этой неделе компания выпустила обновление, которое привело к сбоям в работе ноутбуков Microsoft — многие устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.В Австралии сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений, операторов связи, веб-сайты СМИ, банки, платежные системы и авиакомпании. Жертвой сбоев стал и сам ABC. Властям пришлось созвать экстренное кризисное совещание.Из-за крупного локального сбоя связи жители штата Аляска в США не могли позвонить в службы спасения. В случае если необходимо связаться со службами экстренного реагирования, им рекомендовали пользоваться электронной почтой пока связь не восстановят.Полеты из-за проблем со связью приостановили три авиакомпании в США и аэропорт Берлина. Со сбоем в компьютерной системе столкнулись и аэропорты Испании.Хаос царил в аэропорту Сиднея: несколько крупных авиакомпаний не могли зарегистрировать пассажиров, а прилетевшие люди испытывали трудности с получением багажа.О глобальном сбое в своих информационных системах, из-за которого возникли серьезные проблемы с бронированием билетов и регистрацией, сообщила турецкая авиакомпания Turkish Airlines, на масштабные ИТ-проблемы по всей его сети посетовал и крупнейший британский железнодорожный оператор.А британский телеканал Sky News в пятницу утром из-за технического сбоя не смог выйти в прямой эфир, масштабный сбой также затронул работу медучреждений общей практики в Британии.Из-за глобального сбоя вышли из строя все электронные системы МИД ОАЭ, он также повлиял на работу крупнейшего в Европе порта в Роттердаме, где оперируют три тысячи компаний.На фоне IT-сбоя московский международный аэропорт Шереметьево работает штатно, "Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию. Также сбой Microsoft не повлиял на российские энергосистемы.Глобальные сбои в работе Microsoft не затронули деятельность международных аэропортов Узбекистана. В свою очередь, американская компания Microsoft, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливают, продолжают принимать меры по стабилизации."Наши сервисы все еще сталкиваются с постоянными улучшениями, пока мы продолжаем принимать меры по стабилизации", - говорится в сообщении компании в соцсети X.Облачная платформа Miсrosoft Azure в заявлении о масштабном сбое сообщила, что ей известно о проблеме, рассматриваются альтернативы, которыми могут воспользоваться клиенты.Агентство Блумберг со ссылкой на сотрудника финской компании информационной безопасности WithSecure Oyj Микко Хюппонена сообщило, что в сбое в работе технологической компании CrowdStrike отсутствуют признаки связи с кибератаками.Между тем, акции Crowdstrike, по вине которой произошел технический сбой по всему миру, падают на 15,61%, а Microsoft — на 1,99%. В самой Crowdstrike заявили, что сейчас занимаются откатом проблемного обновления.
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сбои работа банки авиакомпании microsoft
сбои работа банки авиакомпании microsoft
СМИ: По всему миру произошли сбои в работе банков и авиакомпаний — причина
14:35 19.07.2024 (обновлено: 14:45 19.07.2024)
Из-за сбоя Windows отменены сотни авиарейсов, парализована работа многих банков. В Microsoft заявили, что принимают необходимые меры.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. По всему миру произошел технический сбой. В результате массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании, сообщают СМИ.
Указывается, что отменены сотни авиарейсов, парализована работа многих банков.
По информации австралийского телеканала ABC
, причина связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. На этой неделе компания выпустила обновление, которое привело к сбоям в работе ноутбуков Microsoft — многие устройства произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.
В Австралии сбой затронул множество компаний и правительственных учреждений, операторов связи, веб-сайты СМИ, банки, платежные системы и авиакомпании. Жертвой сбоев стал и сам ABC. Властям пришлось созвать экстренное кризисное совещание.
Из-за крупного локального сбоя связи жители штата Аляска в США не могли позвонить в службы спасения. В случае если необходимо связаться со службами экстренного реагирования, им рекомендовали пользоваться электронной почтой пока связь не восстановят.
Полеты из-за проблем со связью приостановили три авиакомпании в США и аэропорт Берлина. Со сбоем в компьютерной системе столкнулись и аэропорты Испании.
Хаос царил в аэропорту Сиднея: несколько крупных авиакомпаний не могли зарегистрировать пассажиров, а прилетевшие люди испытывали трудности с получением багажа.
О глобальном сбое в своих информационных системах, из-за которого возникли серьезные проблемы с бронированием билетов и регистрацией, сообщила турецкая авиакомпания Turkish Airlines, на масштабные ИТ-проблемы по всей его сети посетовал и крупнейший британский железнодорожный оператор.
А британский телеканал Sky News в пятницу утром из-за технического сбоя не смог выйти в прямой эфир, масштабный сбой также затронул работу медучреждений общей практики в Британии.
Из-за глобального сбоя вышли из строя все электронные системы МИД ОАЭ, он также повлиял на работу крупнейшего в Европе порта в Роттердаме, где оперируют три тысячи компаний.
На фоне IT-сбоя московский международный аэропорт Шереметьево работает штатно, "Аэрофлот" выполняет рейсы по расписанию. Также сбой Microsoft не повлиял на российские энергосистемы.
Глобальные сбои в работе Microsoft не затронули деятельность международных аэропортов Узбекистана.
"На данный момент все аэродромы продолжают работать на вылет и прилет в штатном режиме. В случае сбоев программного обеспечения по регистрации пассажиров у авиакомпаний, Uzbekistan Airports готов предложить авиаперевозчикам свою систему регистрации в качестве альтернативы", — отметили в пресс-службе.
В свою очередь, американская компания Microsoft, комментируя технический сбой, заявила, что сервисы восстанавливают, продолжают принимать меры по стабилизации.
"Наши сервисы все еще сталкиваются с постоянными улучшениями, пока мы продолжаем принимать меры по стабилизации", - говорится в сообщении компании в соцсети X.
Облачная платформа Miсrosoft Azure в заявлении о масштабном сбое сообщила, что ей известно о проблеме, рассматриваются альтернативы, которыми могут воспользоваться клиенты.
Агентство Блумберг
со ссылкой на сотрудника финской компании информационной безопасности WithSecure Oyj Микко Хюппонена сообщило, что в сбое в работе технологической компании CrowdStrike отсутствуют признаки связи с кибератаками.
Между тем, акции Crowdstrike, по вине которой произошел технический сбой по всему миру, падают на 15,61%, а Microsoft — на 1,99%. В самой Crowdstrike заявили, что сейчас занимаются откатом проблемного обновления.