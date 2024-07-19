Наиболее полезные и самые опасные: врач рассказала о продуктах при гастрите
© Depositphotos.com / motortionДевушка с болью в животе.
© Depositphotos.com / motortion
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При гастрите очень важно принимать пищу четыре-пять раз в день небольшими порциями.
При гастрите нужно соблюдать правила приема пищи и отказаться от некоторых продуктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Алексея Березникова.
"Гастроэнтерологи рекомендуют пациентам пить молоко, если у заболевших нет аллергической реакции. Можно употреблять некислые молочные продукты, некислый творог, причем рекомендован не обезжиренный творог, а творог 9% или даже 18%. Если нет атеросклероза и избытка холестерина, врачи также советуют сливки. Обязательно в диету включается мясо птицы (курицы, индейки), говядина: преимущественно вареное и тушеное", — пояснил специалист.
По его словам, в топе разрешенных продуктов также находится рыба, за исключением рыбных блюд с большим количеством жира и панировкой. Немалую пользу приносят продукты, обволакивающие слизистую желудка: кисель, вязкая овсяная каша на молоке.
Врач не рекомендует употреблять продукты, которые способствуют увеличению выработки желудочного сока. В их числе:
Наваристые и крепкие бульоны. Они содержат большое количество экстрактивных веществ, которые стимулируют секрецию кислоты в желудке;
Красный, белый, черный перец. Даже минимальное количество пиперина вызывает избыточную секрецию;
Аджика. Ее компоненты могут приводить к повышению аппетита и увеличивать экстрактивность пищи.
При гастрите очень важно соблюдать режим приема пищи: четыре-пять раз в день небольшими порциями. Желательно, чтобы было одно и то же блюдо, не считая напитков, предупредил Березников.
Резюмируя, он указал, что при переходе заболевания в стадию ремиссии можно побаловать себя запрещенными продуктами, однако увлекаться этим не стоит.