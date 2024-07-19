https://uz.sputniknews.ru/20240719/gastrit-produkty-vrach-rekomendatsii-44872243.html

Наиболее полезные и самые опасные: врач рассказала о продуктах при гастрите

Наиболее полезные и самые опасные: врач рассказала о продуктах при гастрите

Sputnik Узбекистан

При гастрите очень важно принимать пищу четыре-пять раз в день небольшими порциями

2024-07-19T22:02+0500

2024-07-19T22:02+0500

2024-07-19T22:02+0500

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При гастрите нужно соблюдать правила приема пищи и отказаться от некоторых продуктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Алексея Березникова.По его словам, в топе разрешенных продуктов также находится рыба, за исключением рыбных блюд с большим количеством жира и панировкой. Немалую пользу приносят продукты, обволакивающие слизистую желудка: кисель, вязкая овсяная каша на молоке.Врач не рекомендует употреблять продукты, которые способствуют увеличению выработки желудочного сока. В их числе:При гастрите очень важно соблюдать режим приема пищи: четыре-пять раз в день небольшими порциями. Желательно, чтобы было одно и то же блюдо, не считая напитков, предупредил Березников.Резюмируя, он указал, что при переходе заболевания в стадию ремиссии можно побаловать себя запрещенными продуктами, однако увлекаться этим не стоит.

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