Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20240719/gastrit-produkty-vrach-rekomendatsii-44872243.html
Наиболее полезные и самые опасные: врач рассказала о продуктах при гастрите
Наиболее полезные и самые опасные: врач рассказала о продуктах при гастрите
Sputnik Узбекистан
При гастрите очень важно принимать пищу четыре-пять раз в день небольшими порциями
2024-07-19T22:02+0500
2024-07-19T22:02+0500
это интересно
зож
здоровье
мнение эксперта
питание
заболевания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0f/42047001_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_a3e6446f87c3d2a8112c2ad318694385.jpg
При гастрите нужно соблюдать правила приема пищи и отказаться от некоторых продуктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Алексея Березникова.По его словам, в топе разрешенных продуктов также находится рыба, за исключением рыбных блюд с большим количеством жира и панировкой. Немалую пользу приносят продукты, обволакивающие слизистую желудка: кисель, вязкая овсяная каша на молоке.Врач не рекомендует употреблять продукты, которые способствуют увеличению выработки желудочного сока. В их числе:При гастрите очень важно соблюдать режим приема пищи: четыре-пять раз в день небольшими порциями. Желательно, чтобы было одно и то же блюдо, не считая напитков, предупредил Березников.Резюмируя, он указал, что при переходе заболевания в стадию ремиссии можно побаловать себя запрещенными продуктами, однако увлекаться этим не стоит.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/0f/42047001_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_8a56816fd4564ff81f9e469fd02e7d4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
гастрит продукты польза вред
гастрит продукты польза вред

Наиболее полезные и самые опасные: врач рассказала о продуктах при гастрите

22:02 19.07.2024
© Depositphotos.com / motortionДевушка с болью в животе.
Девушка с болью в животе. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2024
© Depositphotos.com / motortion
Подписаться
При гастрите очень важно принимать пищу четыре-пять раз в день небольшими порциями.
При гастрите нужно соблюдать правила приема пищи и отказаться от некоторых продуктов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-диетолога Алексея Березникова.
"Гастроэнтерологи рекомендуют пациентам пить молоко, если у заболевших нет аллергической реакции. Можно употреблять некислые молочные продукты, некислый творог, причем рекомендован не обезжиренный творог, а творог 9% или даже 18%. Если нет атеросклероза и избытка холестерина, врачи также советуют сливки. Обязательно в диету включается мясо птицы (курицы, индейки), говядина: преимущественно вареное и тушеное", — пояснил специалист.
По его словам, в топе разрешенных продуктов также находится рыба, за исключением рыбных блюд с большим количеством жира и панировкой. Немалую пользу приносят продукты, обволакивающие слизистую желудка: кисель, вязкая овсяная каша на молоке.
Врач не рекомендует употреблять продукты, которые способствуют увеличению выработки желудочного сока. В их числе:
Наваристые и крепкие бульоны. Они содержат большое количество экстрактивных веществ, которые стимулируют секрецию кислоты в желудке;
Красный, белый, черный перец. Даже минимальное количество пиперина вызывает избыточную секрецию;
Аджика. Ее компоненты могут приводить к повышению аппетита и увеличивать экстрактивность пищи.
При гастрите очень важно соблюдать режим приема пищи: четыре-пять раз в день небольшими порциями. Желательно, чтобы было одно и то же блюдо, не считая напитков, предупредил Березников.
Резюмируя, он указал, что при переходе заболевания в стадию ремиссии можно побаловать себя запрещенными продуктами, однако увлекаться этим не стоит.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0