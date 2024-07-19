https://uz.sputniknews.ru/20240719/gruziya-uzbekistan-ekonomicheskiye-proyekty-ekspert-44865848.html

Эксперт рассказал о самых успешных экономических проектах между Узбекистаном и Грузией

Эксперт рассказал о самых успешных экономических проектах между Узбекистаном и Грузией

Sputnik Узбекистан

Также речь шла о перспективных направлениях узбекско-грузинского сотрудничества

2024-07-19T11:48+0500

2024-07-19T11:48+0500

2024-07-19T11:48+0500

видео

эксклюзив

мнение эксперта

грузия

узбекистан

экономика

торговля

сотрудничество

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Эксперт компании "Norma", кандидат экономических наук Жорилла Абдуллаев в ходе видеомоста Тбилиси — Бишкек — Ташкент рассказал о совместных экономических проектах между Узбекистаном и Грузией.Мероприятие на тему: "Геополитическая диверсификация Грузии: роль Центральной Азии" прошло в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Эксперт напомнил о росте товарооборота между Узбекистаном и Грузией. Если в 2022 году он составлял $170 миллионов, то к 2030 году должен увеличиться до $500 млн. Говоря о взаимной торговле, Абдуллаев указал на необходимость роста поставок из Узбекистана в Грузию, чтобы устранить существующий ныне дисбаланс между экспортом и импортом.Также речь шла об одном из крупнейших бизнес проектов, который уже четвертый год реализует Грузия на территории Узбекистана — ТБС банке, ставшем первым цифровым банком в республике и хорошим подспорьем для ее финансовой системы.Какие еще сферы по мнению эксперта являются наиболее перспективными для развития сотрудничества между Узбекистаном и Грузией, какую роль в этом процессе играют транспортные коридоры?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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