https://uz.sputniknews.ru/20240719/gruziya-uzbekistan-ekonomicheskiye-proyekty-ekspert-44865848.html
Эксперт рассказал о самых успешных экономических проектах между Узбекистаном и Грузией
Эксперт рассказал о самых успешных экономических проектах между Узбекистаном и Грузией
Sputnik Узбекистан
Также речь шла о перспективных направлениях узбекско-грузинского сотрудничества
2024-07-19T11:48+0500
2024-07-19T11:48+0500
2024-07-19T11:48+0500
видео
эксклюзив
мнение эксперта
грузия
узбекистан
экономика
торговля
сотрудничество
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Эксперт компании "Norma", кандидат экономических наук Жорилла Абдуллаев в ходе видеомоста Тбилиси — Бишкек — Ташкент рассказал о совместных экономических проектах между Узбекистаном и Грузией.Мероприятие на тему: "Геополитическая диверсификация Грузии: роль Центральной Азии" прошло в пресс-центре Sputnik Узбекистан.Эксперт напомнил о росте товарооборота между Узбекистаном и Грузией. Если в 2022 году он составлял $170 миллионов, то к 2030 году должен увеличиться до $500 млн. Говоря о взаимной торговле, Абдуллаев указал на необходимость роста поставок из Узбекистана в Грузию, чтобы устранить существующий ныне дисбаланс между экспортом и импортом.Также речь шла об одном из крупнейших бизнес проектов, который уже четвертый год реализует Грузия на территории Узбекистана — ТБС банке, ставшем первым цифровым банком в республике и хорошим подспорьем для ее финансовой системы.Какие еще сферы по мнению эксперта являются наиболее перспективными для развития сотрудничества между Узбекистаном и Грузией, какую роль в этом процессе играют транспортные коридоры?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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эксперт экономика проекты узбекистан грузия
эксперт экономика проекты узбекистан грузия
Эксперт рассказал о самых успешных экономических проектах между Узбекистаном и Грузией
Эксклюзив
Также в пресс-центре Sputnik Узбекистан речь шла о перспективных направлениях узбекско-грузинского сотрудничества.
Эксперт компании "Norma", кандидат экономических наук Жорилла Абдуллаев в ходе видеомоста Тбилиси — Бишкек — Ташкент рассказал о совместных экономических проектах между Узбекистаном и Грузией.
Мероприятие на тему: "Геополитическая диверсификация Грузии: роль Центральной Азии" прошло в пресс-центре Sputnik Узбекистан.
Эксперт напомнил о росте товарооборота между Узбекистаном и Грузией. Если в 2022 году он составлял $170 миллионов, то к 2030 году должен увеличиться до $500 млн. Говоря о взаимной торговле, Абдуллаев указал на необходимость роста поставок из Узбекистана в Грузию, чтобы устранить существующий ныне дисбаланс между экспортом и импортом.
Также речь шла об одном из крупнейших бизнес проектов, который уже четвертый год реализует Грузия на территории Узбекистана — ТБС банке, ставшем первым цифровым банком в республике и хорошим подспорьем для ее финансовой системы.
Какие еще сферы по мнению эксперта являются наиболее перспективными для развития сотрудничества между Узбекистаном и Грузией, какую роль в этом процессе играют транспортные коридоры?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.