https://uz.sputniknews.ru/20240719/rossiya-uzbekistan-sotrudnichestvo-bezopasnost-dorog-44876350.html
Российские специалисты изучили дороги Ташкента и рассказали, как сделать их безопаснее
Российские специалисты изучили дороги Ташкента и рассказали, как сделать их безопаснее
Sputnik Узбекистан
Представители Транспортного комплекса Москвы предложили узбекским коллегам сформировать координационный центр на базе ГУБДД республики
2024-07-19T17:46+0500
2024-07-19T17:46+0500
2024-07-19T17:46+0500
узбекистан
россия
сотрудничество
безопасность дорожного движения в узбекистане
общество
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Делегация специалистов Транспортного комплекса Москвы и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) 15-19 июля посетила Ташкент, где поделилась опытом с узбекскими коллегами, изучила ситуацию с дорожной инфраструктурой и организацией дорожного движения в городе, сообщает Sputnik Узбекистан.В ходе прошедших семинаров российские специалисты рассказали сотрудникам Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД РУз о комплексной схеме организации дорожного движения в российской столице.Она позволяет максимально точно и эффективно разрабатывать проекты организации движения, оперативно устранять недостатки, проводить моделирование и проверку гипотез в виртуальном пространстве. Мастер-классы посвятили разработке транспортных схем и программ снижения уровня аварийности.Кроме того, гости выезжали на объекты транспортной инфраструктуры Ташкента, провели ряд комплексных исследований на проблемных перекрестках города.Они изучили интенсивность транспортных потоков, проанализировали причины ДТП, оценили работу светофорного регулирования и другие факторы, влияющие на пропускную способность и аварийность перекрестков.После проведенного изучения представители Дептранса рассказали о московских проектных решениях для транспортно-пересадочных узлов, обсудили с узбекскими коллегами установку и эксплуатацию знаков, табло отображения информации, светофоров и других технических средств организации дорожного движения.В фокусе внимания находился и международный опыт нанесения разметки в странах с жарким климатом.Стороны обменялись опытом в части взаимодействия с поставщиками и контрагентами при осуществлении закупок, контроля качества производимых работ и последующего поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии.Специалисты Транспортного комплекса Москвы предложили сформировать координационный центр на базе ГУБДД Узбекистана. Его подразделения будут курировать вопросы организации дорожного движения, транспортной аналитики, содержания и эксплуатации дорожной инфраструктуры.Профильные специалисты координационного центра смогут пройти практические обучающие курсы в российской столице.
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россия узбекистан сотрудничество безопасность дорожного движения
россия узбекистан сотрудничество безопасность дорожного движения
Российские специалисты изучили дороги Ташкента и рассказали, как сделать их безопаснее
Эксклюзив
Представители Транспортного комплекса Москвы предложили узбекским коллегам сформировать координационный центр на базе ГУБДД республики.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik
. Делегация специалистов Транспортного комплекса Москвы и Центра организации дорожного движения (ЦОДД) 15-19 июля посетила Ташкент, где поделилась опытом с узбекскими коллегами, изучила ситуацию с дорожной инфраструктурой и организацией дорожного движения в городе, сообщает Sputnik Узбекистан.
В ходе прошедших семинаров российские специалисты рассказали сотрудникам Службы безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД РУз о комплексной схеме организации дорожного движения в российской столице.
Она позволяет максимально точно и эффективно разрабатывать проекты организации движения, оперативно устранять недостатки, проводить моделирование и проверку гипотез в виртуальном пространстве. Мастер-классы посвятили разработке транспортных схем и программ снижения уровня аварийности.
Кроме того, гости выезжали на объекты транспортной инфраструктуры Ташкента, провели ряд комплексных исследований на проблемных перекрестках города.
Они изучили интенсивность транспортных потоков, проанализировали причины ДТП, оценили работу светофорного регулирования и другие факторы, влияющие на пропускную способность и аварийность перекрестков.
"По итогам выездов российские специалисты провели тестовое моделирование трех наиболее проблемных ситуаций: самозапирание перекрестков, блокировка движения из-за некорректно настроенных фаз светофорных объектов и дорожной разметки, сложности для городского транспорта из-за неудобных заездов на остановочные пункты", — говорится в сообщении.
После проведенного изучения представители Дептранса рассказали о московских проектных решениях для транспортно-пересадочных узлов, обсудили с узбекскими коллегами установку и эксплуатацию знаков, табло отображения информации, светофоров и других технических средств организации дорожного движения.
В фокусе внимания находился и международный опыт нанесения разметки в странах с жарким климатом.
Стороны обменялись опытом в части взаимодействия с поставщиками и контрагентами при осуществлении закупок, контроля качества производимых работ и последующего поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии.
Специалисты Транспортного комплекса Москвы предложили сформировать координационный центр на базе ГУБДД Узбекистана. Его подразделения будут курировать вопросы организации дорожного движения, транспортной аналитики, содержания и эксплуатации дорожной инфраструктуры.
Профильные специалисты координационного центра смогут пройти практические обучающие курсы в российской столице.