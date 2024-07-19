https://uz.sputniknews.ru/20240719/uzbekistan-futbol-pobeda-novaya-zelandiya-44870074.html

Футбол: Олимпийская сборная Узбекистана обыграла Новую Зеландию

Футбол: Олимпийская сборная Узбекистана обыграла Новую Зеландию

Sputnik Узбекистан

Узбекистанец Хусайн Норчаев дважды поразил ворота соперников, автором ещё одного гола стал Остон Урунов.

2024-07-19T15:35+0500

2024-07-19T15:35+0500

2024-07-19T15:35+0500

футбол

узбекистан

сборная узбекистана

новая зеландия

матч

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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу перед стартом летних Олимпийских игр Париж-2024 успешно провела второй товарищеский матч, обыграв команду Новой Зеландии, сообщает НОК. Игра, закончившаяся уверенной победой узбекистанцев, прошла на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. Дублем отметился нападающий "Пахтакора" Хусайн Норчаев, еще один гол забил Остон Урунов. Ранее Олимпийская сборная Узбекистана по футболу разгромила команду Франции в товарищеском матче во французской Ницце. В игре против клуба "Reysing Grass" команда под руководством Тимура Кападзе оформила победу со счетом 5:0.Напомним, что в рамках летних Олимпийских игр Париж-2024 свой первый матч узбекские футболисты проведут против Испании. Игра пройдет 24 июля.

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