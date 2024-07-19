https://uz.sputniknews.ru/20240719/uzbekistan-futbol-pobeda-novaya-zelandiya-44870074.html
Футбол: Олимпийская сборная Узбекистана обыграла Новую Зеландию
Футбол: Олимпийская сборная Узбекистана обыграла Новую Зеландию
Sputnik Узбекистан
Узбекистанец Хусайн Норчаев дважды поразил ворота соперников, автором ещё одного гола стал Остон Урунов.
2024-07-19T15:35+0500
2024-07-19T15:35+0500
2024-07-19T15:35+0500
футбол
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ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу перед стартом летних Олимпийских игр Париж-2024 успешно провела второй товарищеский матч, обыграв команду Новой Зеландии, сообщает НОК. Игра, закончившаяся уверенной победой узбекистанцев, прошла на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте. Дублем отметился нападающий "Пахтакора" Хусайн Норчаев, еще один гол забил Остон Урунов. Ранее Олимпийская сборная Узбекистана по футболу разгромила команду Франции в товарищеском матче во французской Ницце. В игре против клуба "Reysing Grass" команда под руководством Тимура Кападзе оформила победу со счетом 5:0.Напомним, что в рамках летних Олимпийских игр Париж-2024 свой первый матч узбекские футболисты проведут против Испании. Игра пройдет 24 июля.
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сборная узбекистан футбол новая зеландия
сборная узбекистан футбол новая зеландия
Футбол: Олимпийская сборная Узбекистана обыграла Новую Зеландию
Узбекистанец Хусайн Норчаев дважды поразил ворота соперников, автором ещё одного гола стал Остон Урунов.
ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik.
Олимпийская сборная Узбекистана по футболу перед стартом летних Олимпийских игр Париж-2024 успешно провела второй товарищеский матч, обыграв команду Новой Зеландии, сообщает
НОК.
Игра, закончившаяся уверенной победой узбекистанцев, прошла на стадионе "Пахтакор" в Ташкенте.
"На этот раз подопечные Тимура Кападзе сыграли с представителями Новой Зеландии и решили данное противостояние в свою пользу со счётом 3:1", — говорится в сообщении.
Дублем отметился нападающий "Пахтакора" Хусайн Норчаев, еще один гол забил Остон Урунов.
Ранее Олимпийская сборная Узбекистана по футболу разгромила команду Франции в товарищеском матче во французской Ницце.
В игре против клуба "Reysing Grass" команда под руководством Тимура Кападзе оформила победу со счетом 5:0.
Напомним, что в рамках летних Олимпийских игр Париж-2024 свой первый матч узбекские футболисты проведут против Испании. Игра пройдет 24 июля.