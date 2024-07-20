https://uz.sputniknews.ru/20240720/rossiya-vuzy-filialy-uzbekistan-44877043.html
В чем уникальность работы филиалов российских вузов в Узбекистане — видео
В чем уникальность работы филиалов российских вузов в Узбекистане — видео
Sputnik Узбекистан
Относительное большинство филиалов российских университетов за рубежом находятся в Узбекистане. Это больше, чем в какой-либо другой стране
2024-07-20T11:02+0500
2024-07-20T11:02+0500
2024-07-20T11:02+0500
узбекистан
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высшее образование
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост с участием заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константина Могилевского. Речь шла о сотрудничестве РФ и РУз в сфере науки и высшего образования.Как рассказал Константин Могилевский, относительное большинство филиалов российских университетов за рубежом находятся в Узбекистане. Это больше, чем в какой-либо другой стране. По его словам, в республике формально открыты и получили соответствующие документы для работы 14 филиалов.В ходе видеомоста Могилевский отметил уникальность модели работы филиалов российских вузов в Узбекистане. Она заключается в том, что к филиалу российского университета прикрепляется индустриальный партнер, что сразу дает ресурсы для развития филиала и обеспечивает связь с практикой.Подробнее о роли такой модели — в видео Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан филиалы российские вузы
узбекистан филиалы российские вузы
В чем уникальность работы филиалов российских вузов в Узбекистане — видео
Эксклюзив
Относительное большинство филиалов российских университетов за рубежом находятся в Узбекистане. Это больше, чем в какой-либо другой стране.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялся видеомост с участием заместителя Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константина Могилевского. Речь шла о сотрудничестве РФ и РУз в сфере науки и высшего образования.
Как рассказал Константин Могилевский, относительное большинство филиалов российских университетов за рубежом находятся в Узбекистане. Это больше, чем в какой-либо другой стране. По его словам, в республике формально открыты и получили соответствующие документы для работы 14 филиалов.
"12 из них работу уже начали, и в них на завершившийся учебный год обучалось почти 8 тыс. человек", — добавил замминистра.
В ходе видеомоста Могилевский отметил уникальность модели работы филиалов российских вузов в Узбекистане. Она заключается в том, что к филиалу российского университета прикрепляется индустриальный партнер, что сразу дает ресурсы для развития филиала и обеспечивает связь с практикой.
Подробнее о роли такой модели — в видео Sputnik Узбекистан.