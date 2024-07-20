https://uz.sputniknews.ru/20240720/svo-manevr-vsu-meteozond-lojnaya-sel-44883691.html

Маневр неэффективный: ВСУ использовали метеозонды в качестве ложных целей

Маневр неэффективный: ВСУ использовали метеозонды в качестве ложных целей

Sputnik Узбекистан

Однако российские военнослужащие научились распознавать их от обычной цели

2024-07-20T17:06+0500

2024-07-20T17:06+0500

2024-07-20T17:06+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

всу

сво

пво

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. ВСУ пытаются использовать в качестве ложных целей для российских систем ПВО метеозонды. Об этом журналистам рассказал начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад", работающий на Купянском участке фронта в Донбассе, сообщает РИА Новости. По его словам, этот маневр достаточно неэффективный.

https://uz.sputniknews.ru/20240719/svo-sibirskiy-xarakter-su-30sm2-protiv-grecheskogo-ognya-f-16-44861132.html

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маневр всу метеозонд ложная цель российские военнослужащие