https://uz.sputniknews.ru/20240720/svo-manevr-vsu-meteozond-lojnaya-sel-44883691.html
Маневр неэффективный: ВСУ использовали метеозонды в качестве ложных целей
Маневр неэффективный: ВСУ использовали метеозонды в качестве ложных целей
Sputnik Узбекистан
Однако российские военнослужащие научились распознавать их от обычной цели
2024-07-20T17:06+0500
2024-07-20T17:06+0500
2024-07-20T17:06+0500
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. ВСУ пытаются использовать в качестве ложных целей для российских систем ПВО метеозонды. Об этом журналистам рассказал начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад", работающий на Купянском участке фронта в Донбассе, сообщает РИА Новости. По его словам, этот маневр достаточно неэффективный.
https://uz.sputniknews.ru/20240719/svo-sibirskiy-xarakter-su-30sm2-protiv-grecheskogo-ognya-f-16-44861132.html
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маневр всу метеозонд ложная цель российские военнослужащие
маневр всу метеозонд ложная цель российские военнослужащие
Маневр неэффективный: ВСУ использовали метеозонды в качестве ложных целей
Однако российские военнослужащие научились распознавать их от обычной цели.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
ВСУ пытаются использовать в качестве ложных целей для российских систем ПВО метеозонды. Об этом журналистам рассказал начальник расчета ПВО "Тор-М2" группировки войск "Запад", работающий на Купянском участке фронта в Донбассе, сообщает РИА Новости
.
"Встречаются помехи типа метеозондов. Роем по 15-20 штук - ложные помехи, типа шаров. Летят на высоте около 4 километров", - рассказал российский военнослужащий.
По его словам, этот маневр достаточно неэффективный.
"Сейчас мы научились распознавать метеозонды от обычной цели, не поражаем их", - уточнил начальник расчета.