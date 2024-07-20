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https://uz.sputniknews.ru/20240720/tashoblast-diagnostika-sentr-vyyavleniye-onkozabolevaniye-44883215.html
В Ташобласти могут построить диагностический центр по выявлению онкозаболеваний
В Ташобласти могут построить диагностический центр по выявлению онкозаболеваний
Sputnik Узбекистан
Руководство области представило кувейтскому предпринимателю информацию об условиях, созданных здесь для иностранных инвесторов
2024-07-20T16:27+0500
2024-07-20T16:27+0500
узбекистан
кувейт
сотрудничество
ташкентская область
зоир мирзаев
хоким
переговоры
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Проекты строительства диагностического центра по раннему выявлению онкологических заболеваний в Ташкентской области, а также создания медицинского образовательного учреждения для подготовки кадров международного уровня в этой области обсудили в ходе встречи представители одной из кувейтских компаний и хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев, сообщает ИА "Дунё". В рамках переговоров кувейтской стороне была представлена информация об инвестиционной среде, созданной в Ташкентской области, тенденциях рынка и финансового моделирования в Узбекистане. По предложению хокима в районе "Нурафшон Бизнес Сити" запланировано приобретение земли через аукцион и строительство жилья, объектов торговли и сферы услуг. Зоир Мирзаев подчеркнул, что каждое предложение важно для экономики региона, и выразил готовность поддержать и наладить сотрудничество по всем направлениям. По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности по конкретным направлениям двустороннего взаимодействия.
узбекистан
кувейт
ташкентская область
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ташобласть строительство диагностический центр онкозаболевание руководство кувейт предприниматель информация условия инвестор
ташобласть строительство диагностический центр онкозаболевание руководство кувейт предприниматель информация условия инвестор

В Ташобласти могут построить диагностический центр по выявлению онкозаболеваний

16:27 20.07.2024
© Sputnik / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкМедицинский работник в зале исследования МРТ, архивное фото
Медицинский работник в зале исследования МРТ, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2024
© Sputnik / Алексей Насыров
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Руководство области представило кувейтскому предпринимателю информацию об условиях, созданных здесь для иностранных инвесторов.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Проекты строительства диагностического центра по раннему выявлению онкологических заболеваний в Ташкентской области, а также создания медицинского образовательного учреждения для подготовки кадров международного уровня в этой области обсудили в ходе встречи представители одной из кувейтских компаний и хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев, сообщает ИА "Дунё".
© ИА "Дунё"Хоким Ташобласти Зоир Мирзаев провел переговоры с представителями одной из кувейтских компаний
Хоким Ташобласти Зоир Мирзаев провел переговоры с представителями одной из кувейтских компаний - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.07.2024
Хоким Ташобласти Зоир Мирзаев провел переговоры с представителями одной из кувейтских компаний
© ИА "Дунё"
В рамках переговоров кувейтской стороне была представлена информация об инвестиционной среде, созданной в Ташкентской области, тенденциях рынка и финансового моделирования в Узбекистане.
По предложению хокима в районе "Нурафшон Бизнес Сити" запланировано приобретение земли через аукцион и строительство жилья, объектов торговли и сферы услуг.
Зоир Мирзаев подчеркнул, что каждое предложение важно для экономики региона, и выразил готовность поддержать и наладить сотрудничество по всем направлениям.
По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности по конкретным направлениям двустороннего взаимодействия.
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