https://uz.sputniknews.ru/20240720/tashoblast-diagnostika-sentr-vyyavleniye-onkozabolevaniye-44883215.html

В Ташобласти могут построить диагностический центр по выявлению онкозаболеваний

В Ташобласти могут построить диагностический центр по выявлению онкозаболеваний

Sputnik Узбекистан

Руководство области представило кувейтскому предпринимателю информацию об условиях, созданных здесь для иностранных инвесторов

2024-07-20T16:27+0500

2024-07-20T16:27+0500

2024-07-20T16:27+0500

узбекистан

кувейт

сотрудничество

ташкентская область

зоир мирзаев

хоким

переговоры

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Проекты строительства диагностического центра по раннему выявлению онкологических заболеваний в Ташкентской области, а также создания медицинского образовательного учреждения для подготовки кадров международного уровня в этой области обсудили в ходе встречи представители одной из кувейтских компаний и хоким Ташкентской области Зоир Мирзаев, сообщает ИА "Дунё". В рамках переговоров кувейтской стороне была представлена информация об инвестиционной среде, созданной в Ташкентской области, тенденциях рынка и финансового моделирования в Узбекистане. По предложению хокима в районе "Нурафшон Бизнес Сити" запланировано приобретение земли через аукцион и строительство жилья, объектов торговли и сферы услуг. Зоир Мирзаев подчеркнул, что каждое предложение важно для экономики региона, и выразил готовность поддержать и наладить сотрудничество по всем направлениям. По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности по конкретным направлениям двустороннего взаимодействия.

узбекистан

кувейт

ташкентская область

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