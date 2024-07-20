https://uz.sputniknews.ru/20240720/uzbekistan-energetika-povysheniye-kvalifikatsiya-sentr-44879694.html

В Узбекистане энергетики будут повышать квалификацию в специальном центре

В Узбекистане энергетики будут повышать квалификацию в специальном центре

Sputnik Узбекистан

Кабмин РУз принял постановление, которым утвердил меры по переподготовке и повышению квалификации кадров в энергетической сфере

2024-07-20T12:18+0500

2024-07-20T12:18+0500

2024-07-20T12:18+0500

узбекистан

энергетика

центр

повышение квалификации

постановление

кабмин

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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Узбекистане создается Центр переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере энергетики с территориальными филиалами, сообщает Norma. Его основные задачи: Кроме того, согласно документу с 1 апреля 2025 года руководители и специалисты, работающие в госорганизациях и на предприятиях сферы энергетики, будут повышать квалификацию не реже одного раза в пять лет, а инженерно-технический, производственный и рабочий персонал – не реже одного раза в три года.До 1 апреля 2025 года Центр запустит специальную электронную платформу для организации учебных курсов по переподготовке и повышению квалификации работников в сфере энергетики, а также проведения выпускных экзаменов. Слушателям, успешно прошедшим курсы, будет выдаваться соответствующий сертификат.

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