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https://uz.sputniknews.ru/20240720/uzbekistan-rossiya-injenernyye-shkoly-44882919.html
В РУз совместно с Россией планируют создать передовые инженерные школы
В РУз совместно с Россией планируют создать передовые инженерные школы
Sputnik Узбекистан
Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций РУз Шахрух Далиев
2024-07-20T18:01+0500
2024-07-20T18:01+0500
пресс-центр
видео
образование
инженер
школа
узбекистан
россия
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Более подробно – в нашем видео.
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узбекистан россия инженерная школа видеомост пресс центр sputnik шахрух далиев
узбекистан россия инженерная школа видеомост пресс центр sputnik шахрух далиев

В РУз совместно с Россией планируют создать передовые инженерные школы

18:01 20.07.2024
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Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций РУз Шахрух Далиев.

"И в этом ключе для нас важно в ближайшей перспективе осуществить подготовку специалистов инженерного профиля, которые без потери какого-либо коэффициента полезного действия (КПД) будут сразу после выпуска из вуза приступать к своей деятельности, скажем так, в отраслях экономики, в промышленном блоке", — пояснил он.

Более подробно – в нашем видео.
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