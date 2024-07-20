В РУз совместно с Россией планируют создать передовые инженерные школы
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Об этом в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Узбекистан рассказал первый заместитель министра высшего образования, науки и инноваций РУз Шахрух Далиев.
"И в этом ключе для нас важно в ближайшей перспективе осуществить подготовку специалистов инженерного профиля, которые без потери какого-либо коэффициента полезного действия (КПД) будут сразу после выпуска из вуза приступать к своей деятельности, скажем так, в отраслях экономики, в промышленном блоке", — пояснил он.
Более подробно – в нашем видео.