В РУз совместно с Россией планируют создать передовые инженерные школы

"И в этом ключе для нас важно в ближайшей перспективе осуществить подготовку специалистов инженерного профиля, которые без потери какого-либо коэффициента полезного действия (КПД) будут сразу после выпуска из вуза приступать к своей деятельности, скажем так, в отраслях экономики, в промышленном блоке", — пояснил он.