https://uz.sputniknews.ru/20240720/uzbekistan-ulitsa-lyudi-invalidnost-44882394.html
В Узбекистане улицы приспособят для людей с инвалидностью
В Узбекистане улицы приспособят для людей с инвалидностью
Sputnik Узбекистан
Это предусматривает постановление о дополнительных мерах по созданию благоприятной и беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью, принятое президентом РУз
2024-07-20T15:36+0500
2024-07-20T15:36+0500
2024-07-20T15:36+0500
узбекистан
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лица с инвалидностью
постановление
президент
улица
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ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Узбекистане определенные улицы приспособят для людей с инвалидностью. Эту и другие меры определяет постановление главы государства, сообщает Минюст. Так, ежегодно в срок до 1 ноября органы исполнительной власти на местах будут разрабатывать на последующий год проект приспособления не менее одной улицы своей территории к потребностям этой категории граждан, а также проводить работы по ее строительству, ремонту и оснащению. А до 1 декабря 2024 года приспособят улицы к благоприятному и беспрепятственному передвижению людей с особыми потребностями в соответствии с перечнем, определенным исходя из требований градостроительных норм и правил. До 1 января 2026 года запустят информационную систему "Интерактивная карта". Она будет помогать находить объекты, на которых создана беспрепятственная среда, охватывающая все регионы республики. Кроме того, с 1 октября 2024 года: Теперь техническая часть проектов градостроительной документации объектов градостроительной деятельности, подлежащих реконструкции и ремонту, будет направляться на обязательную экспертизу на соответствие требованиям по созданию условий для лиц с инвалидностью, определенным в градостроительных нормах и правилах. Это мера начнет действовать с 1 октября 2024 года. Документ также предусматривает обеспечение участия сурдопереводчика при проведении приема граждан и выездных приемов. Один сотрудник по работе с обращениями граждан в министерствах и ведомствах, организациях их системы, а также на предприятиях с госучастием будет обучаться на курсах сурдоперевода. Уполномоченным органом, осуществляющим контроль за созданием благоприятной среды и возможности беспрепятственного передвижения для людей с инвалидностью, является социальная инспекция.
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меры узбекистан люди инвалидность постановление президент
меры узбекистан люди инвалидность постановление президент
В Узбекистане улицы приспособят для людей с инвалидностью
Это предусматривает постановление о дополнительных мерах по созданию благоприятной и беспрепятственной среды для лиц с инвалидностью, принятое президентом РУз.
ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik.
В Узбекистане определенные улицы приспособят для людей с инвалидностью. Эту и другие меры определяет постановление главы государства, сообщает Минюст
.
Так, ежегодно в срок до 1 ноября органы исполнительной власти на местах будут разрабатывать на последующий год проект приспособления не менее одной улицы своей территории к потребностям этой категории граждан, а также проводить работы по ее строительству, ремонту и оснащению.
А до 1 декабря 2024 года приспособят улицы к благоприятному и беспрепятственному передвижению людей с особыми потребностями в соответствии с перечнем, определенным исходя из требований градостроительных норм и правил.
До 1 января 2026 года запустят информационную систему "Интерактивная карта". Она будет помогать находить объекты, на которых создана беспрепятственная среда, охватывающая все регионы республики.
Кроме того, с 1 октября 2024 года:
в городском пассажирском транспорте лицам с инвалидностью I группы и одному сопровождающему их лицу услуги будут предоставляться бесплатно
;
50% расходов
на приспособление личных автотранспортных средств лиц с инвалидностью I группы (в размере до 30-кратного размера БРВ) будут компенсироваться.
Теперь техническая часть проектов градостроительной документации объектов градостроительной деятельности, подлежащих реконструкции и ремонту, будет направляться на обязательную экспертизу на соответствие требованиям по созданию условий для лиц с инвалидностью, определенным в градостроительных нормах и правилах. Это мера начнет действовать с 1 октября 2024 года.
Документ также предусматривает обеспечение участия сурдопереводчика при проведении приема граждан и выездных приемов.
Один сотрудник по работе с обращениями граждан в министерствах и ведомствах, организациях их системы, а также на предприятиях с госучастием будет обучаться на курсах сурдоперевода.
Уполномоченным органом, осуществляющим контроль за созданием благоприятной среды и возможности беспрепятственного передвижения для людей с инвалидностью, является социальная инспекция.