https://uz.sputniknews.ru/20240721/eaes-chislo-standartov-texreglamenty-bezopasnost-jd-transporta-44888835.html

В ЕАЭС добавили число стандартов к техрегламентам в сфере безопасности жд транспорта

В ЕАЭС добавили число стандартов к техрегламентам в сфере безопасности жд транспорта

Sputnik Узбекистан

Изменения вступят в силу через 30 календарных дней в связи с особой важностью этих стандартов для промышленности и актуальностью проведения процедур оценки соответствия продукции железнодорожного машиностроения.

2024-07-21T19:14+0500

2024-07-21T19:14+0500

2024-07-21T19:23+0500

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в перечни стандартов для реализации технических регламентов в сфере железнодорожного транспорта. Перечни дополнены девятью стандартами. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Кроме того, утверждены новые редакции перечней стандартов, которые вступят в силу через полгода в целях обеспечения аккредитации органов по оценке соответствия на новые версии стандартов.Отмечается, что новые редакции перечней стандартов подготовлены по результатам мониторинга принятия, применения, обновления и отмены стандартов, включенных в соответствующие перечни.Изменения в перечни стандартов разработаны Минтрансом России совместно с государственными органами стран ЕАЭС при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества.В отношении отдельных межгосударственных и национальных стандартов установлен переходный период для адаптации к их применению.

https://uz.sputniknews.ru/20240719/fondovye-birji-eaes-obem-torgov-44871866.html

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