Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240721/eaes-chislo-standartov-texreglamenty-bezopasnost-jd-transporta-44888835.html
В ЕАЭС добавили число стандартов к техрегламентам в сфере безопасности жд транспорта
В ЕАЭС добавили число стандартов к техрегламентам в сфере безопасности жд транспорта
Sputnik Узбекистан
Изменения вступят в силу через 30 календарных дней в связи с особой важностью этих стандартов для промышленности и актуальностью проведения процедур оценки соответствия продукции железнодорожного машиностроения.
2024-07-21T19:14+0500
2024-07-21T19:23+0500
еаэс
еэк
безопасность
железная дорога
министерство транспорта рф
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/08/25136426_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_ca115dec0410ea06c5fe0b1922b06760.jpg
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в перечни стандартов для реализации технических регламентов в сфере железнодорожного транспорта. Перечни дополнены девятью стандартами. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Кроме того, утверждены новые редакции перечней стандартов, которые вступят в силу через полгода в целях обеспечения аккредитации органов по оценке соответствия на новые версии стандартов.Отмечается, что новые редакции перечней стандартов подготовлены по результатам мониторинга принятия, применения, обновления и отмены стандартов, включенных в соответствующие перечни.Изменения в перечни стандартов разработаны Минтрансом России совместно с государственными органами стран ЕАЭС при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества.В отношении отдельных межгосударственных и национальных стандартов установлен переходный период для адаптации к их применению.
https://uz.sputniknews.ru/20240719/fondovye-birji-eaes-obem-torgov-44871866.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/06/08/25136426_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_50d9c5a6932d918511f329044e9a76c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еаэс еэк техрегламент жд транспорт стандарт
еаэс еэк техрегламент жд транспорт стандарт

В ЕАЭС добавили число стандартов к техрегламентам в сфере безопасности жд транспорта

19:14 21.07.2024 (обновлено: 19:23 21.07.2024)
© Sputnik / Константин МихальчевскийГрузовой состав на железной дороге. Архивное фото
Грузовой состав на железной дороге. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.07.2024
© Sputnik / Константин Михальчевский
Подписаться
Изменения вступят в силу через 30 календарных дней в связи с особой важностью этих стандартов для промышленности и актуальностью проведения процедур оценки соответствия продукции железнодорожного машиностроения.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в перечни стандартов для реализации технических регламентов в сфере железнодорожного транспорта. Перечни дополнены девятью стандартами. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

“Изменения вступят в силу через 30 календарных дней в связи с особой важностью этих стандартов для промышленности и актуальностью проведения процедур оценки соответствия продукции железнодорожного машиностроения”, – отмечает Комиссия.

Кроме того, утверждены новые редакции перечней стандартов, которые вступят в силу через полгода в целях обеспечения аккредитации органов по оценке соответствия на новые версии стандартов.
Отмечается, что новые редакции перечней стандартов подготовлены по результатам мониторинга принятия, применения, обновления и отмены стандартов, включенных в соответствующие перечни.
"Цель изменений – создание условий применения актуальных версий стандартов и планомерный переход от национальных стандартов к межгосударственным по мере их разработки и ввода в действие", – отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.
Изменения в перечни стандартов разработаны Минтрансом России совместно с государственными органами стран ЕАЭС при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества.
В отношении отдельных межгосударственных и национальных стандартов установлен переходный период для адаптации к их применению.
Флаги стран участниц ЕАЭС, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.07.2024
Фондовые биржи ЕАЭС нарастили объемы торгов — какие страны лидируют
19 июля, 16:45
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0