https://uz.sputniknews.ru/20240721/eaes-chislo-standartov-texreglamenty-bezopasnost-jd-transporta-44888835.html
В ЕАЭС добавили число стандартов к техрегламентам в сфере безопасности жд транспорта
В ЕАЭС добавили число стандартов к техрегламентам в сфере безопасности жд транспорта
Sputnik Узбекистан
Изменения вступят в силу через 30 календарных дней в связи с особой важностью этих стандартов для промышленности и актуальностью проведения процедур оценки соответствия продукции железнодорожного машиностроения.
2024-07-21T19:14+0500
2024-07-21T19:14+0500
2024-07-21T19:23+0500
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безопасность
железная дорога
министерство транспорта рф
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в перечни стандартов для реализации технических регламентов в сфере железнодорожного транспорта. Перечни дополнены девятью стандартами. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.Кроме того, утверждены новые редакции перечней стандартов, которые вступят в силу через полгода в целях обеспечения аккредитации органов по оценке соответствия на новые версии стандартов.Отмечается, что новые редакции перечней стандартов подготовлены по результатам мониторинга принятия, применения, обновления и отмены стандартов, включенных в соответствующие перечни.Изменения в перечни стандартов разработаны Минтрансом России совместно с государственными органами стран ЕАЭС при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества.В отношении отдельных межгосударственных и национальных стандартов установлен переходный период для адаптации к их применению.
https://uz.sputniknews.ru/20240719/fondovye-birji-eaes-obem-torgov-44871866.html
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еаэс еэк техрегламент жд транспорт стандарт
еаэс еэк техрегламент жд транспорт стандарт
В ЕАЭС добавили число стандартов к техрегламентам в сфере безопасности жд транспорта
19:14 21.07.2024 (обновлено: 19:23 21.07.2024)
Изменения вступят в силу через 30 календарных дней в связи с особой важностью этих стандартов для промышленности и актуальностью проведения процедур оценки соответствия продукции железнодорожного машиностроения.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в перечни стандартов для реализации технических регламентов в сфере железнодорожного транспорта. Перечни дополнены девятью стандартами. Об этом сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Изменения вступят в силу через 30 календарных дней в связи с особой важностью этих стандартов для промышленности и актуальностью проведения процедур оценки соответствия продукции железнодорожного машиностроения”, – отмечает Комиссия.
Кроме того, утверждены новые редакции перечней стандартов, которые вступят в силу через полгода в целях обеспечения аккредитации органов по оценке соответствия на новые версии стандартов.
Отмечается, что новые редакции перечней стандартов подготовлены по результатам мониторинга принятия, применения, обновления и отмены стандартов, включенных в соответствующие перечни.
"Цель изменений – создание условий применения актуальных версий стандартов и планомерный переход от национальных стандартов к межгосударственным по мере их разработки и ввода в действие", – отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий.
Изменения в перечни стандартов разработаны Минтрансом России совместно с государственными органами стран ЕАЭС при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества.
В отношении отдельных межгосударственных и национальных стандартов установлен переходный период для адаптации к их применению.