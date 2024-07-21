https://uz.sputniknews.ru/20240721/obem-vzaimnoy-torgovli-uzbekistan-tailand-44886398.html

Объем взаимной торговли Узбекистана и Таиланда вырос до 170 %

Объем взаимной торговли Узбекистана и Таиланда вырос до 170 %

Sputnik Узбекистан

Планируется увеличить количество совместных инвестиционных проектов и довести товарооборот до $500 млн в ближайшее время.

2024-07-21T14:23+0500

2024-07-21T14:23+0500

2024-07-21T14:30+0500

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товарооборот

экономика

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производство

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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.Исполняющий обязанности заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан Шохрух Гуламов провел встречу с делегацией Таиланда во главе с заместителем постоянного секретаря МИД этой страны Буссади Сантипитакс. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.Отмечается, что в состав делегации вошли руководители таких крупных тайских компаний как Samitivej Hospital, PTT Oil and Retail, Thai President Food, Siang Heng, Marine Tech International, CTI Logistics и Anita Silk Company. В ходе переговоров было отмечены положительные результаты, которые показывают темпы роста взаимной торговли между двумя странами: в первом полугодии текущего года объем взаимной торговли вырос на 170%. Стороны отметили важность принятия мер для увеличения количества совместных инвестиционных проектов и доведения товарооборота до $500 млн в ближайшей перспективе. По итогам встречи достигнуты договоренности по разработке плана совместных мер по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включающего, в том числе, реализацию совместных проектов в сферах сельского хозяйства, туризма, пищевой промышленности, производства текстильной и электротехнической продукции.

https://uz.sputniknews.ru/20240529/tailand-uzbekistan-bezvizovyy-rejim-44130500.html

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