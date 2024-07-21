https://uz.sputniknews.ru/20240721/obem-vzaimnoy-torgovli-uzbekistan-tailand-44886398.html
Объем взаимной торговли Узбекистана и Таиланда вырос до 170 %
Объем взаимной торговли Узбекистана и Таиланда вырос до 170 %
Sputnik Узбекистан
Планируется увеличить количество совместных инвестиционных проектов и довести товарооборот до $500 млн в ближайшее время.
2024-07-21T14:23+0500
2024-07-21T14:23+0500
2024-07-21T14:30+0500
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ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.Исполняющий обязанности заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан Шохрух Гуламов провел встречу с делегацией Таиланда во главе с заместителем постоянного секретаря МИД этой страны Буссади Сантипитакс. Об этом сообщает пресс-служба МИПТ.Отмечается, что в состав делегации вошли руководители таких крупных тайских компаний как Samitivej Hospital, PTT Oil and Retail, Thai President Food, Siang Heng, Marine Tech International, CTI Logistics и Anita Silk Company. В ходе переговоров было отмечены положительные результаты, которые показывают темпы роста взаимной торговли между двумя странами: в первом полугодии текущего года объем взаимной торговли вырос на 170%. Стороны отметили важность принятия мер для увеличения количества совместных инвестиционных проектов и доведения товарооборота до $500 млн в ближайшей перспективе. По итогам встречи достигнуты договоренности по разработке плана совместных мер по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включающего, в том числе, реализацию совместных проектов в сферах сельского хозяйства, туризма, пищевой промышленности, производства текстильной и электротехнической продукции.
https://uz.sputniknews.ru/20240529/tailand-uzbekistan-bezvizovyy-rejim-44130500.html
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узбекистан таиланд товарооборот инвестиции
узбекистан таиланд товарооборот инвестиции
Объем взаимной торговли Узбекистана и Таиланда вырос до 170 %
14:23 21.07.2024 (обновлено: 14:30 21.07.2024)
В ближайшее время между странами планируется увеличить количество совместных инвестиционных проектов и довести товарооборот до $500 млн.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik.
Исполняющий обязанности заместителя министра инвестиций, промышленности и торговли республики Узбекистан Шохрух Гуламов провел встречу с делегацией Таиланда во главе с заместителем постоянного секретаря МИД этой страны Буссади Сантипитакс. Об этом сообщает
пресс-служба МИПТ.
Отмечается, что в состав делегации вошли руководители таких крупных тайских компаний как Samitivej Hospital, PTT Oil and Retail, Thai President Food, Siang Heng, Marine Tech International, CTI Logistics и Anita Silk Company.
“Тайской стороне выражена благодарность за предоставление безвизового режима для граждан Узбекистана сроком до 60 дней”,– говорится в сообщении.
В ходе переговоров было отмечены положительные результаты, которые показывают темпы роста взаимной торговли между двумя странами: в первом полугодии текущего года объем взаимной торговли вырос на 170%.
Стороны отметили важность принятия мер для увеличения количества совместных инвестиционных проектов и доведения товарооборота до $500 млн в ближайшей перспективе.
По итогам встречи достигнуты договоренности по разработке плана совместных мер по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, включающего, в том числе, реализацию совместных проектов в сферах сельского хозяйства, туризма, пищевой промышленности, производства текстильной и электротехнической продукции.